Казахстан попал в группу с Францией, Украиной, Финляндией и Боснией и Герцеговиной, передает Informburo.kz.

Фото: КФФ©

В швейцарском Цюрихе прошла жеребьёвка отборочного турнира чемпионата мира по футболу 2022 года, который состоится в Катаре.

Результаты жеребьёвки:

Группа A: Португалия, Сербия, Ирландия, Люксембург, Азербайджан;

Группа B: Испания, Швеция, Греция, Грузия, Косово;

Группа C: Италия, Швейцария, Северная Ирландия, Болгария, Литва;

Группа D: Франция, Украина, Финляндия, Босния и Герцеговина, Казахстан;

Группа E: Бельгия, Уэльс, Чехия, Белоруссия, Эстония;

Группа F: Дания, Австрия, Шотландия, Израиль, Фарерские острова, Молдавия;

Группа G: Нидерланды, Турция, Норвегия, Черногория, Латвия, Гибралтар;

Группа H: Хорватия, Словакия, Россия, Словения, Кипр, Мальта;

Группа I: Англия, Польша, Венгрия, Албания, Андорра, Сан-Марино;

Группа J: Германия, Румыния, Исландия, Северная Македония, Армения, Лихтенштейн.

Турнир начнётся 24-25 марта и завершится 14-16 октября 2021 года, сообщает сайт UEFA.

Десять победителей групп выходят в финальную стадию ЧМ-2022, которая состоится в Катаре с 21 ноября по 18 декабря 2022 года.

Десять обладателей вторых мест в марте 2022 года примут участие в стыковых матчах вместе с двумя лучшими победителями групп Лиги наций УЕФА-2020/21, которые ещё не вышли на чемпионат мира через Европейскую квалификацию и не заработали в ней путевку в "стыки". Двенадцать команд будут поделены на три пути, в каждом пройдут полуфинал и финал из одного матча. Три победителя "стыков" выйдут в финальную стадию.