Во вторник, 8 декабря, в Костанайской области, по прогнозу синоптиков, ожидается переменная облачность, местами небольшой снег, туман. Ветер западный со скоростью 7-12 м/с. Температура ночью 22-27 градусов, на севере - 12-17 градусов. Днем - от 5 до 10 градусов, на юге - минус 15.

Фото Ксении РЕБИК



- В Костанае 8 декабря без существенных осадков. Температура ночью 14-16 градусов, днем от 6 до 8 градусов со знаком минус, - рассказала "НГ" начальник отдела прогнозов КФ РГП «Казгидромет» Ирина ЖИЛЯЕВА.

В среду, 9 декабря, ожидаются переменная облачность, местами небольшой снег, туман и низовая метель. Ветер западный скоростью 9-14 м/с, местами до 16-20 м/с. Температура ночью 16-21 градус, местами - минус 12 градусов. Днем - 5-10 градусов ниже нуля.

В Костанае без существенных осадков. Температура ночью 10-12 градусов, днем - минус 5-7 градусов.

В четверг, 10 декабря, переменная облачность, местами небольшой снег, туман и низовая метель. Ветер северо-западный 9-14 м/с, местами до 15-20 м/с. Температура ночью минус 13-18, днем 5-10 градусов, местами до 13 градусов со знаком минус.

В Костанае небольшой снег, температура ночью 15-17 градусов, днем от 6 до 8 градусов.