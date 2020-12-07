С 7 декабря костанайцы официально могут самостоятельно получить услуги в секторах самообслуживания. Возобновление их работы произошло по поручению министра цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности РК Багдата Мусина.

Напомним, работа секторов самообслуживания была приостановлена в апреле в связи с введением карантинных мер. Казахстанцам пришлось перейти в онлайн: на портал egov.kz, мобильное приложение egovmobile и телеграм-бот eGovKzBot2.0. Тогда же по всей стране для удаленного получения госуслуг было открыто более 700 уголков egov.kz. Они расположились в зданиях акиматов, торгово-развлекательных центрах, библиотеках, учреждениях образования и здравоохранения и т.д.

- С возвращением секторов самообслуживания любой гражданин может получить электронные госуслуги в здании ЦОН самостоятельно без бронирования очереди. Сохраняется требование по соблюдению масочного режима и социальной дистанции. В нашей области секторы самообслуживания вновь работают в ЦОНах областного центра, городов Рудный и Тобыл. При этом продолжат работать уголки egov.kz вне зданий ЦОН, - отметила PR-менеджер филиала НАО «Государственная корпорация «Правительство для граждан» по Костанайской области Ярослава БОГАТЫРЕВА. - Согласно стастистике, самыми востребованными е-услугами среди казахстанцев являются: получение электронной цифровой подписи, выдача справок о наличии/отсутствии судимости, справок из психо/-нарко диспансеров, онлайн регистрация по месту жительства, прикрепление к медицинской организации и т.д.

По всему Казахстану возобновлена работа секторов в 137 ЦОНах. В них уже организовано более тысячи рабочих мест, для консультирования граждан выделены около трехсот специалистов госкорпорации по всей республики.