МЦРиАП связывает блокировку с политическими мотивами, а в КНБ уверены, что речь идёт о бизнес-интересах, передает Informburo.kz

Власти Казахстана объяснили блокировку Apple, Google, Mozilla сертификата безопасности.

С 1 января 2016 года вступили в силу поправки в законодательство, регламентирующие действие национального сертификата безопасности (НСБ) для браузеров и веб-сайтов, однако внедрение началось в 2019 году и тогда крупные компании заявили, что с помощью сертификата безопасности власти страны могли следить за всеми публикациями пользователей, а также перехватывать данные учётной записи и пароли. В основном это нацелено на пользователей Facebook, Twitter и Google.

Председатель Комитета по информационной безопасности МЦРиАП РК Руслан Абдикаликов на пресс-конференции в СЦК сказал, что сертификат безопасности выпущен на территории нашей страны удостоверяющим центром АО "ГТС" и соответствует всем техническим стандартам.

"Проблема в нашей стране, потому что, да, мы принадлежим другому блоку, мы входим в ОДКБ, мы не входим в НАТО. Соответственно, чисто политически никто, конечно, не признает наш сертификат, в этом плане, потому что никто не хочет, чтобы наши спецслужбы могли работать так же эффективно, как зарубежные", – заявил Руслан Абдикаликов.

Заместитель директора департамента информационной безопасности КНБ РК Галымбек Татенов подчеркнул, что блокировка казахстанского сертификата связана больше с бизнес-интересами этих компаний, нежели с политикой.

"Прямой подоплёки этому нет, что именно с этим связано, ведь политические процессы скрыты от нас, явно так заявлять, наверное, совсем не правильно. Но, вместе с тем, это больше бизнес, который в корне имеет определённые политические моменты, потому что компании работают на те или иные страны. Они представляют свои страны. В мире есть конфликт между США и Китаем, есть конфликты между другими странами именно в IT-сфере – борьба за рынок", – прокомментировал представитель Комитета нацбезопасности Казахстана.

Галымбек Татенов отметил, что казахстанские IT-компании, которые, к примеру, разработали свой браузер, не могут конкурировать с Mozilla, Google. По его словам, "это монополия цифрового рынка, гиганты захватили и не отдают свою роль".

"Google и Mozilla отказались добавлять наш сертификат в хранилище. Если добавить наш сертификат в хранилище международных сертификатов нескольких тысяч компании, то устройство прекрасно будет работать и прекрасно им доверять. Своим сертификатам, значит, они доверяют, а есть какой-то казахстанский сертификат, вот мы им не доверяем. Сразу возникает вопрос – почему? Вот в этих переговорах мы пытаемся решить этот вопрос", – добавил он.

6 декабря в столице прошли учения "Кибер-безопасность Нур-Султан-2020", которые проводят Комитет национальной безопасности совместно с Министерством цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности РК, сообщает сайт КНБ.