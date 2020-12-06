У некоторых казахстанцев возникли проблемы с доступом к Facebook и YouTube, передает корреспондент Tengrinews.kz.

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При этом такая проблема возникла не у всех казахстанских пользователей, у некоторых все работает исправно. Ранее казахстанцев предупредили о возможных проблемах с доступом к некоторым зарубежным интернет-ресурсам.

Министерство цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Казахстана совместно с Комитетом национальной безопасности сообщало о предстоящих учениях "Кибербезопасность Нур-Султан-2020" с 6 декабря 2020 года.

Отмечалось, что проблемы с доступом к некоторым зарубежным интернет-ресурсам могут быть устранены путем установки сертификата безопасности. Позже мобильные операторы опубликовали инструкции, как установить сертификат безопасности.

Накануне астанчанам начали приходить СМСки от цифрового министерства.