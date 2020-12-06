5 декабря 2020 года в Костанайской области зарегистрированы 78 случаев COVID-19, темп прироста заболеваемости за сутки составил 1,3%. Об этом сегодня сообщили в областном информационном штабе. В четверг и пятницу темп прироста составлял 1,5%, до этого он был еще выше.

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Вчера заболели 37 жителей Костанай, 10 – Лисаковска, по 8 - в Рудном и Денисовском районе, 6 – в Аулиекольском районе, 4 – в Житикаре, 3 – в Костанайском районе, 2 – в Алтынсаринском районе.

67 обследованы по самообращению, 6 по контакту с подтвержденным случаем коронавирусной инфекции, 5 в целях эпид.надзора, перед госпитализацией в стационар.

Из числа инфицированных 62 с симптомами заболевания, 16 бессимптомные.

Всего по Костанайской области, по данным штаба, с 3 апреля по 5 декабря зарегистрированы 5 804 случая COVID-19, выписаны с выздоровлением 4 282 пациента.

По данным сайта coronavirus2020.kz, в регионе заболели 5 803 человека, выздоровели 4 185 пациентов. Разница в количестве выздоровевших вновь увеличилась до 97 человек.