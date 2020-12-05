Профессор Высшей школы госполитики Назарбаев Университета Ифтихар Лодхи назвал главные проблемы казахстанских чиновников и дал советы, как их избежать, передает Tengrinews.kz.

Фото Tengrinews.kz/Турар Казангапов

В стенах Назарбаев Университета он преподает студентам-магистрантам и докторантам, а также ведет курсы для госслужащих среднего и высшего звена и помогает приобрести главный навык, которого не хватает управленцам в нашей стране, - терпение.

Общаясь с госслужащими, профессор Высшей школы госполитики НУ Ифтихар Лодхи выделил несколько чаще всего встречающихся черт характера и подходов к работе.

Чрезмерный энтузиазм госуправленцев. Люди загораются идеей слишком быстро и спешат реализовать проекты в сжатые сроки.

"Я чувствую, что каждый госслужащий находится в какой-то спешке, словно каждый хочет попасть в список развитых стран к завтрашнему вечеру, к пятнице или к утру понедельника. Госслужащие пытаются сделать слишком много за слишком ограниченное время, а это приводит к отсутствию тщательного анализа, исследований и разработки", - поделился эксперт Назарбаев Университета.

Однако эту же черту он назвал и положительной, потому что казахстанские чиновники отличаются большой энергичностью и стремлением что-то менять.

"Они очень увлечены тем, что делают, и это хорошо. Даже если не всегда есть четкая стратегия или инструкция, по которой нужно работать, все очень мотивированы, горят желанием что-то сделать. Это очень позитивный аспект", - отметил профессор.

Слишком большая текучесть кадров, из-за которой снижается эффективность даже самых лучших госпрограмм.

"К примеру, в Германии типичный госслужащий присоединится к департаменту, проведет там 30 лет и, вероятно, уйдет на пенсию в качестве главы этого департамента. В Казахстане даже на уровне позиции начальника отдела очень высокая текучесть кадров. Сегодня начальник один, через год - другой, еще через год - третий. Тогда как на успешную реализацию проекта в среднем требуется 5 лет", - объяснил Лодхи.

Постоянные попытки перенять опыт передовых стран. Профессор Лодхи считает, что Казахстану необходимо сфокусироваться на своих уникальных сильных сторонах.

"Многие госслужащие едут в Сингапур, Японию, Корею. Но какую бы новую моду они там ни наблюдали, по возвращении сразу же пытаются внедрить это в Казахстане. Новая программа разворачивается чуть ли не на следующий день. А ведь всегда важно помнить, что опыт развитых стран должен быть откалиброван в соответствии с местными условиями. Вы не можете просто скопировать политику, всегда нужно учитывать и ориентироваться на местные условия. А это опять-таки требует времени", - указал эксперт Назарбаев Университета.

Профессор заметил, что подавляющее большинство госслужащих не всегда могут выстроить грамотное общение с людьми, на благо которых они работают.

"Заметны ошибки в налаживании обратной связи с гражданами, которые совершают как правительственные чиновники, так и исполнители в самих ведомствах. Если вы спросите их: "Вы аким, вы внедряете новую политику в отношении уличных фонарей, что чувствуют местные люди по поводу этих уличных фонарей?". Ответ они в большинстве случаев дадут на основе своего мнения, а не людей. В итоге граждане не всегда будут довольны односторонним решением акимата", - пояснил профессор.

Отсюда, по его словам, вытекает еще одно замечание: у большинства госслужащих есть ощущение: "что бы мы ни делали, это будет воспринято людьми негативно". Эта проблема зачастую перерастает в недовольства и скандалы, особенно в социальных сетях - людям приходится громко жаловаться, чтобы их мнение было услышано.

Также эксперт отметил, что в Казахстане встречаются очень молодые управленцы. По его словам, это не всегда минус, но порой таким чиновникам может не хватить опыта.

"Знаете, в других странах было бы невозможно услышать, что 35-летний человек стал министром. Невозможно, потому что обычно их министры старше 50 лет. Но в Казахстане очень часто можно увидеть человека в свои 35-40 лет на каком-то очень высоком посту", - заметил он.

На вопрос, что делать, Ифтихар Лодхи ответил: набраться терпения.

На специальных тренингах, которые проводит Высшая школа госполитики Назарбаев Университета, профессор рекомендует не спешить, взвешивать любые решения по десять раз и всегда анализировать проекты еще до запуска.

"Предположим, вы пытаетесь запустить новую госпрограмму. Это будет стоить 100 тенге. Потратьте хотя бы 10 процентов - 10 тенге - на наем исследователей, попросите их сделать анализ, полный отчет, и только затем запускайте программу. Например, выставка EXPO прошла в 2017 году. И где-то в 2018 году мы получили электронное письмо от какого-то ведомства, в котором нас спрашивали, как следует использовать это пространство. Я имею в виду, если у вас есть проект на миллиард долларов, разве вы не должны были подумать об этом раньше? Что мы будем делать с этим пространством после выставки?" - поделился профессор.

Лодхи советует всем чиновникам набраться терпения, не торопиться с принятием новых программ и реформ, больше обсуждать нововведения с жителями, и тогда каждое новшество в Казахстане будет во много раз эффективнее.

К слову, с момента запуска тренингов для государственных служащих обучение в Школе прошли свыше 1800 человек.