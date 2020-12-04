Аварию на перекрёстке ул. Майлина и пр. Аль-Фараби прокомментировали в ДП Костанайской области
Георгий ГОВОРОВ
4 декабря 2020, 21:43 | Происшествия
ДТП в центре Костаная произошло сегодня, 4 декабря, вечером. Из-за аварии на несколько часов в этом районе перестали работать светофоры.
- Сообщение об аварии поступило на пульт "102" около 17 часов, - сообщила "НГ" пресс-секретарь департамента полиции Костанайской области Ирина БЕЖЕНАРЬ. - На место происшествия был направлен автопатруль. Сотрудниками установлено, что автомобиль марки Toyota под управлением 32-летней женщины, следуя по улице Майлина со стороны КСК в сторону КЖБИ, при повороте налево не уступил дооогу 19-летнему водителю автомобиля Nissan.В результате ДТП последний совершил наезд на светофорную стойку и столб уличного освещения.
Пострадавших нет, сумма ущерба устанавливается.
Фото Георгия ГОВОРОВА
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