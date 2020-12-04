ДТП в центре Костаная произошло сегодня, 4 декабря, вечером. Из-за аварии на несколько часов в этом районе перестали работать светофоры.

- Сообщение об аварии поступило на пульт "102" около 17 часов, - сообщила "НГ" пресс-секретарь департамента полиции Костанайской области Ирина БЕЖЕНАРЬ. - На место происшествия был направлен автопатруль. Сотрудниками установлено, что автомобиль марки Toyota под управлением 32-летней женщины, следуя по улице Майлина со стороны КСК в сторону КЖБИ, при повороте налево не уступил дооогу 19-летнему водителю автомобиля Nissan.В результате ДТП последний совершил наезд на светофорную стойку и столб уличного освещения.

Пострадавших нет, сумма ущерба устанавливается.

Фото Георгия ГОВОРОВА