В субботу, 5 декабря, по прогнозам синоптиков, на территории региона ожидается небольшой снег и туман. Ветер северо-восточный, скорость - 9-14 м/с. Температура воздуха ночью от 21-26 градусов, местами до минус 18 градусов. Днем от 13 до 18 градусов, местами - минус 10 градусов.

Фото Ксении РЕБИК

В Костанае в субботу синоптики ожидают переменную облачность и небольшой снег. Ветер северо-восточный со скоростью 9-14 м/с. Температура ночью опустится до 18-20 градусов, днем поднимется до 13-15 градусов со знаком минус.

- В воскресенье, 6 декабря, днем и ночью ожидаются осадки: небольшой снег, туман и низовая метель, - сообщила "НГ" инженер-синоптик отдела метпрогнозов КФ РГП "Казгидромет" Раиса МАРКЕВИЧ. - Ветер юго-западный, скорость 9-14 м/с, местами до 15-20 м/с. Температура ночью 22-27 градусов, на юге области - 19 градусов со знаком минус. Днем 13-18 градусов, на юге области - 10 градусов мороза.

В Костанае в воскресенье, по сообщениям синоптиков, ожидается переменная облачность без осадков. Ветер юго-западный скоростью 9-14 м/с, порывами до 15-20 м/с. Температура ночью от 19 до 21 градуса, днем - 13-15 градусов.

В понедельник, 7 декабря, ожидается переменная облачность без осадков. Ветер не изменит направление и скорость. Температура ночью - минус 19-21 градус, днем 10-12 градусов мороза.