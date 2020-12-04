Минимальную зарплату и пенсию на 2021 год установили в Казахстане
В Казахстане установлен минимальный размер пенсии и минимальный размер заработной платы на 2021 год. Соответствующие показатели прописаны в законе "О республиканском бюджете на 2021–2023 годы", подписанном Президентом страны, передает Tengrinews.kz.
Фото:elements.envato.com
С 1 января 2021 года в Казахстане устанавливается:
минимальный размер заработной платы - 42 500 тенге;
минимальный размер государственной базовой пенсионной выплаты - 18 524 тенге;
минимальный размер пенсии - 43 272 тенге;
месячный расчетный показатель для исчисления пособий и иных социальных выплат, а также применения штрафных санкций, налогов и других платежей в соответствии с законодательством Республики Казахстан - 2 917 тенге;
величина прожиточного минимума для исчисления размеров базовых социальных выплат - 34 302 тенге.
Средства, направленные на пенсионные выплаты по возрасту и пенсионные выплаты за выслугу лет, предусмотрены с учетом повышения их размеров с 1 января 2021 года на 7 процентов.
С 1 января 2021 года размер взносов государства на обязательное социальное медицинское страхование, подлежащих уплате в фонд социального медицинского страхования, - 1,6 процента от объекта исчисления взносов государства.
Кроме того, с 1 января месячный размер денежной компенсации на содержание жилища и оплату коммунальных услуг в сумме 3 739 тенге военнослужащим (кроме военнослужащих срочной службы) и сотрудникам специальных государственных и правоохранительных органов, государственной фельдъегерской службы.
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