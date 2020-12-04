С 22 декабря в Казахстане начнётся производство российской вакцины "Спутник V", передает Informburo.kz.

Президент принял главу правительства / Фото с сайта Акорды

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев принял премьер-министра Аскара Мамина, сообщается на сайте Акорды.

Глава правительства рассказал о ходе разработки казахстанской вакцины против коронавирусной инфекции.

"Премьер-министр сообщил Президенту о завершении первой и второй фаз клинических испытаний 29 ноября. При этом, по словам Аскара Мамина, не было зафиксировано побочных действий, а вакцина показывает высокую эффективность. С 25 декабря в рамках третьей фазы клинических испытаний будут привиты три тысячи добровольцев. Испытания завершатся в конце марта 2021 года", – говорится в сообщении.

Аскар Мамин также сообщил о том, что в декабре этого года будет запущено производство первой партии отечественной вакцины в объёме 2 млн доз.

Премьер-министр отметил, что, в соответствии с договорённостью с президентом России Владимиром Путиным, с 22 декабря в Казахстане начнётся производство российской вакцины "Спутник V".

"Запуск массовой добровольной вакцинации населения страны планируется с начала 2021 года. На первом этапе будут охвачены наиболее подверженные риску заражения группы населения, включая врачей, педагогов, сотрудников силовых структур", – говорится в сообщении.

Касым-Жомарт Токаев поблагодарил Аскара Мамина за оперативное выполнение поручения по производству вакцины и отметил необходимость особого контроля над обеспечением эффективности отечественной вакцины и её доступности для населения.

В пресс-службе Министерства здравоохранения уточнили, что для массовой вакцинации в Казахстане, скорее всего, будут использовать российскую вакцину.