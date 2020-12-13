Я ни в коем разе не хочу умалять заслуг Нурсултана Абишевича. Но на все надо смотреть не только с одной стороны

Я говорю о праздновании Дня Первого Президента.

«Благодаря мудрости и дальновидности Первого Президента, всеми любимого Елбасы, который в самые сложные моменты новейшей истории Казахстана находил самые взвешенные и ответственные решения, в нашей стране сохраняется национальное согласие, стабильность, а также динамичное и поступательное экономическое развитие». Такие или примерно такие слова звучали в эти дни на всех уровнях власти, начиная с районных акиматов и заканчивая правительством республики.

Простой народ был натужно весел.

Вообще-то у нас из Назарбаева сделали знаковую фигуру эпохи. Он у нас, что называется, «двигал небо и землю». Именем Назарбаева названо всё, что можно. Назарбаеву создали канонический образ дальновидного, принципиального, никогда не ошибающегося и озабоченного лишь интересами государства политика. И он сам, похоже, из всех сил это поддерживает. Никто не возражает, никто не опровергает, все согласны, поддакивают, одобряют. Такое ощущение, что чем больше им восторгаются, тем больше ему хочется этого.

Я ни в коем разе не хочу умалять заслуг Нурсултана Абишевича. Но на все надо смотреть не только с одной стороны.

А все ли у нас в порядке с национальным согласием? «Очевидно, что мы должны пересмотреть наши подходы к вопросу межнациональных, межэтнических отношений», - заявил президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев 1 марта 2020 года перед поездкой в Жамбылскую область, где накануне в Кордайском районе разыгрались печальные события. Да, видимо, и неспроста постоянно растет отток из страны граждан нетитульной национальности. О каком единстве мы говорим, если в нашем обществе пропасть между богатыми и бедными, наше общество расслоено по этническим. религиозным и прочим признакам.

Теперь о нашей демократии, которой так гордится Елбасы. У нас демократия - это когда про начальника можно говорить все и за это тебе ничего не будет: ни премии, ни повышения, ну ничего. Согласен, что при нашей демократии к старту допускаются все, но один стартует в автомобиле, а другой вынужден плестись пешком.

Посмотрим, как складывалась казахстанская демократия. Разогнали Верховный совет, затем провели в апреле 1995 года референдум по продлению полномочий президента и Назарбаев получил право принимать решения законодательного характера, то есть, править единолично. На этом фоне он создал Ассамблею народов Казахстана, которая тут же предложила провести референдум о продлении полномочий главы государства до 1 декабря 2000 года. И все последующие электоральные мероприятия с участием Назарбаева, преподносились в качестве действий «прямой и непосредственной демократии». И так продолжалось тридцать лет.

И последнее - что получил в наследство второй президент нашей страны? Ту же сырьевую экономику. Получается, что все три или четыре назарбаевских модернизации, все эти «Сто шагов», вся диверсификация экономики результатов не принесли. Помнится, что провозглашенный курс Назарбаев с большевистским задором объявил единственным верным. А может, с повальной приватизацией все-таки ошиблись?