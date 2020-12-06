Вызывает мэр Барселоны к себе Рональда Кумана (тренера футбольного клуба «Барселона») и говорит ему: «Что же ты, Рональд? Мы тебе верили. Дали денег, даже больше, чем в прошлом году, а вы так плохо играете. Вы говорили, что хороших игроков наберете. Не пойму, что происходит. Нападение не забивает, защита пропускает. Комбинаций нет. Я последние три-четыре игры специально смотрела» (аким Барселоны – женщина).



Такое может представиться только в страшном футбольном сне. А наяву один из акимов (мэров) в Казахстане в подобном тоне распекал тренера областной футбольной команды (посмотрел на одном из телеграмм каналов).



Тренер, понятно, ему отвечает, что виноваты травмы и необъективное судейство. Ничего нового. Но акима не проведешь. «Что значит травмы и необъективное судейство? – спрашивает он грозно. – А в других командах что, игроки не ломаются?». Ну и в итоге: «Должны остаться в Премьер-лиге».



Что получается:



- у акима уйма времени, раз ему есть дело и до футбольной команды;



- в области денег предостаточно, и не только, кстати, в этой. По сообщениям СМИ, около $65 млн бюджетных денег было потрачено в 2020 году на оказание услуг по подготовке клубов Премьер-лиги;



- футбол - любимый вид спорта для акимов. Как-то в Парламенте озвучили, что 80% средств (полагаем, выделяемых на спорт) уходит на футболистов;



- что-то не так с бюджетным процессом. Лозунг «Вся власть советам (маслихатам)» окончательно забыт. Народными деньгами аким распоряжается, как хочет (как сказал аким, «мы (?) взяли обязательства профинансировать – профинансировали»);



- пресс-служба не любит акима. Как можно было такое предавать огласке?



Не так давно в Казахстане появился институт ротации государственных служащих. В этой связи предлагаю нестандартный ход. Не на другую должность акима перевести, а тренером. Если он за 3-4 игры все понял – потянет. А тренера - в госаппарат. Там ломаются реже, да и с судейством должно быть попроще.

P.S. А в премьер-лиге команда всё-таки не осталась.

Автор - юрист, живет в Алматы

Публикуется с согласия автора

Статья опубликована в блоге Романа Подопригоры в Facebook