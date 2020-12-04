Ежегодный турнир «Кубок акима Костанайской области» провели при поддержке общественного объединения «Костанай жастары», Федерации шахмат и управления спорта области. Участники играли в блиц - на каждую партию отводилось 5 минут.

Победитель «Кубка акима Костанайской области» - гроссмейстер Петр Костенко / Фото из личного архива

Турнир проходил в нестандартном формате - с помощью программы для видеоконференций Zoom и платформ chess.com и lichess. Особенность последней в том, что соперники должны сами находить друг друга по никам и вызывать к шахматной доске.

Как отмечает главный судья соревнований Амангельды УРАЛБАЕВ, костанайские шахматисты используют онлайн-платформы с начала карантина и провели уже несколько таких турниров. Пришлось ввести ноу-хау для жеребьевки - одиз из судей прикрепил к холодильнику разноцветные магниты, под которыми были цифры. Участник называл цвет и узнавал, под каким номером будет играть.

1 декабря, в День первого президента, состоялся финал, в котором приняли участие 11 игроков из Костаная, Рудного и Карабалыка. За неделю до этого провели отборочные игры, в которых выступали 60 шахматистов.

- В отборочном турнире участвовали действительно сильные игроки со всей области, но не всем удалось попасть в финал, - отмечает Уралбаев. - А вот попали в финал и гроссмейстер Петр Костенко, и международный мастер спорта Павел Гнусарев, и два мастера ФИДЕ: Тимур Нуржанов и Павел Юрков.

В итоге абсолютную победу одержал костанайский гроссмейстер Петр Костенко, выиграв все 10 партий. Он участвует в «Кубке акима» ежегодно, но последнее время занимал только вторые места. Многократный призер чемпионатов Казахстана и различных азиатских соревнований не считает турнир в родном Костанае проходным и разминочным, как другие дистанционные, для него эта новая победа очень важна.

Приз победителю составил 100 000 тенге. Обладатель второго места Тимур Нуржанов получит 70 000, а замыкающий тройку Чингизхан Саржанов - 40 000 тенге.