Дисциплинарное дело в отношении руководителя ГУ «Отдел спорта акимата Сарыкольского района» Толебая КУСАИНОВА рассмотрел сегодня, 3 декабря, Совет по этике департамента по делам госслужбы Костанайской области.

Как сообщили на заседании, которое прошло в формате онлайн, в ходе служебного расследования установлены факты несоблюдения Кусаиновым норм Закона "О госслужбе" и Этического кодекса госслужащих.

12 августа 2020 года руководитель отдела спорта находился на рабочем месте в поселке Сарыколь. Примерно в 14 часов ему позвонила жена и сообщила о возникших у нее проблемах со здоровьем. Женщина работала поваром в кофейне «Cofee Boom» в Костанае. Примерно в 15.00 - 15.20 Кусаинов выехал в областной центр на служебном автомобиле Chevrolet Aveo. Приехав в город, около 17.00 - 17.20 отправился к родному брату, проживающему в микрорайоне Алтын Арман, чтобы передать ему картофель и сливочное масло.

- Пробыв у брата около часа, Кусаинов созвонился с супругой и направился в кофе, -сообщил членам совета по этике главный специалист управления контроля в сфере государственной службы Талгат СЫЗДЫКОВ. - Переговорив с женой в служебном автомобиле и убедившись в том, что ее состояние стабилизировалось, вновь направился к своему брату, а супруга зашла в кафе.

По словам Сыздыкова, примерно в 20:00 Кусаинов выехал в Сарыколь, при этом на выезде из Костаная, в районе старого поста полиции, в 20:26 часов он превысил скорость на 10-20 км/час. Департамент полиции вынес в адрес отдела спорта Сарыкольского района предписание о необходимости уплаты штрафа.

- Его оплата в размере 6 945 тенге произведена в течение 6 суток из личных средств Кусаинова. Причиной, послужившей основанием для выезда в Костанай и использования служебного автомобиля в личных целях, Кусаинов указал возникшие проблемы со здоровьем его супруги, - пояснил Сыздыков. - Вместе с тем к его указаниям стоит отнестись критически, так как, прибыв в город, Кусаинов первым делом направился к своему брату с целью передачи продуктов питания, где пробыл около часа, а уже потом выяснил состояние своей жены.

Администратор кофейни «Cofee Boom» Испергенова, ссылаясь на табель учета рабочего времени, подтвердила, что 12 августа супруга Кусаинова была на работе, но затруднилась ответить на вопрос о возникших у работницы проблемах со здоровьем в этот день, сославшись на давность событий. Старший фельдшер станции скорой помощи Стасин сообщил, что скорую помощь в кофейню никто не вызывал.

В итоге было установлено, что Кусаинов использовал служебный автомобиль в личных целях и поехал в Костанай без ведома вышестоящего начальства. За 12 августа он сам себе поставил в табель полный отработанный рабочий день.

- Я осознаю, что это все произошло на самом деле, признаю это и раскаиваюсь. Обязуюсь не допускать такое впредь, - сказал Толебай Кусаинов.

- У Толебая Жуматовича уже было дисциплинарное взыскание, в этот раз он использовал свое должностное положение в личных целях, - отметил председатель совета по этике, руководитель департамента по делам госслужбы Асхат ИСКЕНДИРОВ. - Деньги, которые он получил с зарплаты за якобы отработанный день, он должен вернуть государству.

Совет вынес рекомендацию акиму Сарыкольского района провески проверку в отношении Кусаинова и сделать перерасчет с возвратом денежных средств. Единогласно члены совета по этике рекомендовали акиму района привлечь Толебая Кусаинова к дисциплинарному взысканию в виде предупреждения о неполном служебном соответствии.