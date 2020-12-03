Слово "ауыл" предложили самостоятельно закрепить в казахстанском законодательстве, передает корреспондент Tengrinews.kz.

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Депутат Сената Сергей Ершов выразил мнение о происхождении терминов "село" и "ауыл". При этом он отметил, что у слов разная этимология.

"Если "село" происходит от славянского и ассоциируется с понятием поселения, жилого помещения или деревни, отличительной особенностью в дореволюционной России было наличие церкви, то понятие "ауыл" имеет исконно тюркское происхождение, позднее закрепившееся у кочевых народов и означавшее подвижное поселение. Именно "ауыл" закрепился в нашем сознании как колыбель духовности и развития народа. И под таким названием успешно реализуется проект "Ауыл - ел бесiгi", - сказал Сергей Ершов на заседании палаты.

Обращаясь к вице-министру национальной экономики Ермеку Алпысову, депутат спросил, готовы ли они закрепить в законодательстве понятие "ауыл" независимо от языка употребления с учетом исторического, культурного происхождения.

Алпысов ответил, что до 2013 года термин "ауыл" применялся в скобках к слову "село" в русской версии, на казахском языке термин "ауыл" присутствовал.

"Думаю, это требует дополнительной проработки, в том числе с экспертами в области ономастики. У нас сейчас законопроект по расширению самостоятельности районов и сельских уровней власти. В рамках этого законопроекта мы ваше предложение рассмотрим", - сказал вице-министр.