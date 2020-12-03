Сделала она это в течение 3 лет. Также за это время подсудимая похитила бензин на сумму 1 млн тенге. Приговор в отношении главного врача «Специализированный дом ребенка» Сауле Оразалиной вынес Аркалыкский городской суд.

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Суд установил, что с 2016 по 2019 год в детский дом поставлялись продукты питания на 30 детей-сирот, хотя фактически ежегодно в нем пребывали 15-20 детей.

- С января 2016 года по ноябрь 2019 года подсудимая похитила продукты питания Дома ребенка на общую сумму более 3 млн тенге, а также горюче-смазочные материалы в виде бензина марки АИ-92 на общую сумму около 1 млн тенге, - сообщила пресс-служба Костанайского областного суда. - В суде Оразалина вину не признала, однако её вина доказана показаниями потерпевших и свидетелей, материалами уголовного дела, а также заключениями различных экспертиз.

Суд приговорил женщину к 5 годам лишения свободы в учреждении средней безопасности. На строгость приговора, среди прочего, повлиял тот факт, что подсудимая не погасила причиненный ущерб. Кроме того, Оразалиной пожизненно запрещено занимать должности на государственной службе и других организациях.

Приговор еще не вступил в законную силу.