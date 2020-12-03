Жители этих населённых пунктов смогут получить господдержку, которая предусмотрена для сельчан, передает Informburo.kz

В сенате приняли проект поправок в закон "Об административно-территориальном устройстве Республики Казахстан".

Сенатор Нурлан Бекназаров сообщил, что действующим законодательством не предусмотрена норма по изменению статуса города районного значения в категорию села. При этом 13 из 48 городов районного значения по численности населения не соответствуют статусу города.

В случае изменения статуса граждане получат государственную соцподдержку, предусмотренную законодательством для сельских жителей. Так, к заработной плате работников сферы здравоохранения, образования, спорта, культуры, соцобеспечения по решениям акиматов прибавляется не менее 25% надбавок. Кроме того, жители смогут воспользоваться льготами по коммунальным платежам, для получения служебного жилья, профессионального образования по программе "С дипломом в село", "Еңбек", поддержки и развития предпринимательства в сельской местности.

"В стенах сената этот вопрос обсуждался как актуальная тема различных мероприятий, депутатских запросов. Поэтому я уверен, что рассматриваемый вопрос будет способствовать ещё большему улучшению экономики сельской местности и социального положения сельских жителей", – сказал Нурлан Бекназаров.

отнесение районов в городе к составным частям населённых пунктов;

создание района в городе областного значения, городе республиканского значения, столице при численности населения в них свыше 400 тысяч человек;

уточнение критериев города районного значения, посёлка и села (исключение дополнительных критериев из понятий "город районного значения", "посёлок" и "село" в связи с устареванием и несоответствием требованиям времени критериев занятости населения);

наделение Президента полномочием для принятия решения по преобразованию городов республиканского, областного и районного значения в иные населённые пункты по представлению правительства и с учётом мнения местных представительных и исполнительных органов;

наделение правительства новой компетенцией по внесению Президенту Республики Казахстан представления о преобразовании городов республиканского, областного и районного значения в иные населённые пункты;

наделение областных представительных и исполнительных органов новым полномочием по внесению в правительство предложения о преобразовании городов областного и районного значения в иные населённые пункты;

наделение акима города районного значения полномочием по внесению в районные представительные и исполнительные органы предложения об отнесении города районного значения к категории посёлка, села.

В целом, законопроектом вносятся следующие поправки:

При обсуждении законопроекта депутат сената Сергей Ершов предложил закрепить в законодательстве понятие "ауыл" независимо от языка употребления с учётом его исторического, культурного происхождения.

"Термин "село" в законе переводится как "ауыл", но у этих понятий разная этимология. Село ассоциируется с понятием поселение, жилые помещения или деревня, отличительной особенностью которого в России до революции было наличие церкви. Понятие "ауыл" имеет исконно тюркское происхождение, позднее закрепившееся у кочевых народов и означающее подвижнее поселение. Именно "ауыл" закрепился в нашем сознании как колыбель духовности и развития народа", – отметил сенатор.

Вице-министр национальной экономики Ермек Алпысов отметил, что этот вопрос требует дополнительной проработки, в том числе с экспертами в области ономастики.