Названа средняя зарплата учителей в Казахстане
В Министерстве образования и науки рассказали, сколько в среднем зарабатывают учителя Казахстана, передает корреспондент Tengrinews.kz.
В ответе на официальный запрос в ведомстве сообщили, что, согласно данным Бюро национальной статистики Агентства по стратегическому планированию и реформам Казахстана, среднемесячная заработная плата работников в сфере образования во II квартале 2020 года составляет 184,4 тысячи тенге.
Также в министерстве рассказали, от чего зависит заработная плата учителей.
Выяснилось, что оплата труда работников организаций образования производится в зависимости от:
- уровня образования,
- наличия квалификации,
- стажа работы,
- условий труда,
- объема выполняемой работы,
- наличия надбавок и доплат компенсационного и стимулирующего характера (доплата за степень магистра по научно-педагогическому направлению, за классное руководство, за проверку тетрадей и письменных работ и так далее).
Кроме того, в ведомстве упомянули, что заработная плата педагогов государственных организаций образования исчисляется исходя из учебной нагрузки, распределяемой первым руководителем организации и определяемой с учетом нормативной нагрузки в неделю.
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