В Костанае без осадков - Как изменится погода за 3 дня
Георгий ГОВОРОВ
В четверг, 3 декабря, по прогнозам синоптиков, на территории Костанайской области переменная облачность, местами небольшой снег и туман. Ветер северо-восточный 7-12 м/с. Температура воздуха ночью -22...-24, на юге -19 градусов, днём -12...-17, местами -20 градусов.
Фото Георгия ГОВОРОВА
В Костанае в четверг без осадков. Ночью -22...-24, днём -14...-16 градусов.
- В пятницу, 4 декабря, по области переменная облачность, местами снег и туман. Ветер северо-восточный 9-14 м/с, - сообщила "НГ" начальник отдела метпрогнозов КФ РГП "Казгидромет" Ирина ЖИЛЯЕВА. - Ночью по области -22...-27, местами -19 градусов, днём -13...-18, в некоторых районах -10 градусов.
В Костанае в пятницу без осадков, ночью -19...-21, днём -13...-15 градусов.
В субботу, 5 декабря, в Костанайской области переменная облачность без существенных осадков, местами туман. Ветер северо-восточный 9-14 м/с. Температура воздуха ночью -22...-27, местами -19 градусов, днём -13...-18, местами -10 градусов. В Костанае без осадков.
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