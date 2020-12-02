Водители ТОО «Костанайавтотранс» утром 2 декабря не вышли на линию, в результате горожане жаловались на долгое ожидание автобусов №№ 2, 13, 22. Каким может быть выход из такой ситуации? Акимат Костаная должен наказать перевозчика за нарушение условий тендера.

Пассажиры могут подать на перевозчика в суд за долгое ожидание автобуса на морозе.

Акимат Костаная должен повысить тариф на проезд в авобусах.

Ничего не нужно делать, все само собой решится, как обычно в Костанае.

