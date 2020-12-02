Депутат Мажилиса Дания Еспаева обратилась к премьер-министру с просьбой разработать закон о статусе врача и медработника, указав на нынешнее пренебрежительное отношение госорганов к людям этой профессии, передает корреспондент Tengrinews.kz.

Фото Tengrinews.kz/Турар Казангапов

Еспаева указала, что пандемия коронавируса вскрыла множество проблем в системе здравоохранения, которые пришлось в экстренном порядке закрывать обществу и медработникам, нередко ценой своего здоровья и даже жизни.

"По состоянию на первое октября текущего года на своем посту, спасая других людей, от коронавируса погибли 182 врача и медицинских работника, переболели этой эпидемией 13 тысяч героев в белых халатах. Тысячи медиков неделями и месяцами не видели свои семьи, включая несовершеннолетних детей и престарелых родителей, питались лапшой быстрого приготовления, валились с ног от усталости, но продолжали бороться за жизни пациентов", - подчеркнула депутат.

Она напомнила, что Президент и правительство в период пандемии ввели стимулирующие надбавки за особые условия труда и выплаты за случаи заражения и летальные исходы самих врачей. Однако с 20 октября эти выплаты были отменены.

"Ак жол" в депутатском запросе от 28 октября подвергла критике отмену выплат медработникам, заболевшим коронавирусом, и потребовала их сохранения.

Министерство здравоохранения, отстаивая свое решение, дошло до того, что чиновники стали попрекать врачей высокой зарплатой, заявляя в прессе о миллионных доходах медиков, очевидно, рассчитывая вызвать возмущение обывателей и умалчивая те тяжелейшие физические и эмоциональные испытания, которые приходится ежедневно переносить этим людям, работающим среди человеческих страданий, между жизнью и смертью", - заявила Еспаева.

По ее мнению, вопрос состоит не в размере выплат, а в отношении государства к медработникам.

"В случае финансовых затруднений выплаты можно было уменьшить, но оставить само их значение как знак оценки общества и государства героического труда людей в белых халатах", - добавила Еспаева.

Депутат рассказала, что после запроса парламентской фракции к ним ежедневно поступают обращения медиков, оскорбленных таким отношением.

"Сначала их унижали необходимостью бегать по кабинетам и доказывать чиновникам, что между круглосуточными дежурствами им было некогда ходить по тоям и ресторанам. А после 20 октября им кинули в лицо собранные бесполезные бумажки, при том что многие из обращающихся переболели в июле-августе, а остальное время ушло на преодоление бюрократических препон.

Дошло до того, что в одной из областей замакима на телевидении обвинил врачей и медработников частных клиник в безделье в период пандемии, чем глубоко оскорбил эту категорию медиков", - напомнила Еспаева.

"Ак жол" предлагает правительству в срочном порядке разработать и внести закон "О статусе врача и медицинского работника".

Депутат подчеркнула, что аналогичное предложение недавно вносилось сенатором Муратом Бактиярулы и другими парламентариями. Еспаева указала, что предложения не нашли поддержки со ссылкой на наличие таких норм в Кодексе о здоровье народа.

"На фоне заявлений Минздрава о готовности к новой волне пандемии стране не хватает порядка четырех тысяч врачей крайне актуальных специальностей, таких как пульмонологи, реаниматологи, эпидемиологи, радиологи. Ситуация по среднему и младшему медперсоналу, очевидно, еще хуже.

Однако практика и приведенные примеры показывают, что даже среди госслужащих присутствует непонимание государственного значения труда и героизма людей в белых халатах. А их материальное обеспечение зависит не от закона, а от воли чиновников", - заключила Еспаева.

Фракция предлагает разработать закон о статусе врача и медработника с закреплением их материального обеспечения, учитывая эпидемии, а также защитить профессиональное и человеческое достоинство медработников.

Ранее министр здравоохранения Алексей Цой рассказал, что за время пандемии медики, работающие в зоне повышенного риска по коронавирусу, зарабатывают в среднем по одному миллиону тенге в месяц.