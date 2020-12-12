Ваш ребенок не ленивый, не боязливый и не бесталанный. Он просто еще маленький

Среди современных казахстанских родителей очень распространено одно соревнование. Называется оно «чей ребенок раньше займется спортом». И чем престижней спорт, тем лучше.

И поэтому часто приходится слышать от знакомых примерно такие вещи: «Сыну всего полтора месяца было, я уже на бокс записал. Вчера ему полгода исполнилось, выиграл свои первые соревнования». Или: «Моя девочка ходит на балет с четырех месяцев. Очень помогает развивать гибкость и осанку. Правда, ей сейчас всего полгода, и она еще не ходит, но, как пойдет, осанка сразу станет видна». Я утрирую здесь немного, конечно, но суть примерно такая.

Сам в этом соревновании тоже много лет участвовал. Надо сказать, что я очень включенный отец в плане спортивного воспитания детей. Плавать начал учить едва ли не с рождения. С года давал висеть на турнике, чтобы укреплялись руки. На лыжи они у меня встали в 2 года 8 месяцев. В неполные 6 лет занялись большим теннисом. У нас в семье выбор между спортом и чем-то другим всегда был в пользу спорта.

И знаете, что я вам скажу сейчас, когда моим детям уже почти семь? Вы удивитесь. Не надо спешить с детским спортом. Сейчас поясню почему.

Большинство видов спорта требует хорошей координации. Пока она не появится, вы можете водить ребенка на спорт в режиме 24/7, менять тренеров и залы - результата не будет. Координацию можно развивать, и это очень хорошо влияет на ребенка. Но более-менее координированным и способным совершать несколько сложных движений одновременно ребенок становится годам к четырем, не раньше.

Возьмем плавание. Это сложный с технической точки зрения вид спорта. Я - довольно приличный пловец-марафонец, но с технической точки зрения до сих пор плаваю средне, потому что начал очень поздно. И поэтому своих детей привел в бассейн почти с рождения. На воде они держаться научились быстро, а дальше дело долго не шло. Плыть самостоятельно они ни в какую не хотели.

И вот однажды летом, когда им обоим было примерно четыре с половиной, они вдруг поплыли. Сразу. Оба. По собственному желанию. Без всяких подручных средств. И с огромным удовольствием. Потому что возраст пришел. Координация появилась, а вместе с ней прошел страх.

Или другой пример - горные лыжи. Я сам большой фанат этого вида спорта, и едва ли не с рождения ждал, когда смогу поставить на лыжи детей. И поставил - в два и восемь. Они научились стоять на лыжах, научились ехать вниз, и все. Весь первый сезон, большое количество денег, ранних подъемов и прочего ушли на то, чтобы научить детей вещам, которые к началу второго сезона они умели и так.

А сами они покатили ближе к пяти. Потому что координация появилась. Потому что бояться перестали. И сейчас их снять со склона нереально, как раньше было нереально на него загнать.

Всему свое время, друзья. Всему свое время. Ваш ребенок не ленивый, не боязливый и не бесталанный. Он просто еще маленький.

Нет, я не говорю, что все наши усилия были зря. У нас спортивные дети. У сына есть сила, выносливость и дисциплина. У дочери с дисциплиной не очень, зато есть ловкость, скорость и полное отсутствие страха. Они понимают, что такое спорт, и любят его. Но просто активные игры дали бы схожий результат. Без потраченных денег, родительских нервов и детских слез.

Но вот что еще важно. Не спешить со спортом - не значит лежать на диване и пялиться в планшет. Детям нужно шевелиться. У них колоссальное количество энергии. Вялые, апатичные, плаксивые дети - это те дети, энергия которых не находит выхода.

Поэтому бег обязателен. Футбол обязателен, даже если это просто погоня за мячом. Зимой - снежки, санки и прочее обязательны. Возиться летом в воде, пусть это и не плавание как таковое, обязательно. Турник крайне желателен. Самокаты и велосипеды необходимы. Прыжки, лазание, горки, падения, прятки очень, очень важны.

А телевизор, телефон и планшет - абсолютное зло. В этом я убежден на 100 процентов.

Занимайтесь спортом, друзья!

Публикуется с согласия автора

Статья опубликована в блоге Yerzhan Yessimkhanov в Facebook