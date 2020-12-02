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Мажилис одобрил поправки, позволяющие водителям не носить с собой права и документы на авто

2 декабря 2020, 11:59 |  Государство

Также законопроектом предлагается запретить первичную государственную регистрацию автобусов возрастом более 10 лет, передает Informburo.kz.

 

Иллюстративное фото avto-center.kz

Мажилис одобрил в первом чтении проект законодательных поправок по вопросам дорожного движения.Законопроект подготовлен для реализации поручения главы государства об исключении административной ответственности водителей за то, что они не имеют при себе водительское удостоверение и регистрационных документов на транспортное средство, выданных в РК. Эти документы содержатся в базе органов внутренних дел и при необходимости сотрудники полиции могут сами проверить их наличие. Только за десять месяцев 2020 года к административной ответственности за отсутствие документов привлекли 150 тысяч водителей.

Законопроект исключает административную ответственность и вносит соответствующее изменение в Кодекс об административных правонарушениях. Поправки не будут распространяться на иностранных водителей и иностранные транспортные средства.

"В эпоху цифровизации, когда сегодня все госорганы имеют информационную инфраструктуру, соответствующие базы данных, требовать от водителя иметь при себе водительское удостоверение, технический паспорт – это, наверное, всё-таки прошлый век", – отметил спикер мажилиса Нурлан Нигматулин.

Первый заместитель внутренних дел Марат Кожаев отметил, что техническое оснащение органов полиции позволяет оформлять все правонарушения на дороге с помощью планшетов. Все сведения о правонарушителях получают из базы данных МВД. Документы можно будет проверить даже при наличии проблем с интернетом.

"Мы эти проблемы решаем просто: мы запрашиваем по радиосвязи у центра оперативной связи или дежурной части сведения, передаём туда. И в течении 1-2 минут мы обратную связь получаем. Таким образом проверка осуществляется. Проблем как таковых нет, мы готовы к этому новшеству", – пояснил замминистра.

Другие поправки:

  • Вводится понятие "средство персональной мобильности (малое электрическое транспортное средство)". К нему предлагается отнести устройство, предназначенное для индивидуального передвижения, оборудованное электродвигателем и не подлежащее регистрации (скутер, гироскутер, электросамокат, моноколесо). Регулируется порядок их использования.
  • Предлагается запретить первичную государственную регистрацию автобусов возрастом более 10 лет. Докладчик по законопроекту Канат Мусин пояснил, что эта поправка не приведёт к остановке пассажирских перевозок в регионах.

"Ко многим автобусам, которые используются, не имеет отношение это норма. Она касается только новых, то есть которые недавно были привезены в Казахстан для регистрации", – сказал он.

  • Предлагается ввести нормы, которые обязывают застройщиков предварительно согласовывать и проводить экспертизы сооружений, связанные с дорогой.