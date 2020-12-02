Нуржана Альтаева исключили из Nur Otan из-за действий, дискредитирующих партию и наносящих ущерб её интересам, передает Informburo.kz

Фото со страницы Нуржана Альтаева в Facebook

ЦИК прекратила полномочия депутата мажилиса Нуржана Альтаева в связи с его исключением из партии Nur Otan, сообщается на сайте комиссии..

"Прекратить полномочия депутата мажилиса парламента Республики Казахстан Альтаева Нуржана Бауржановича в связи с постановлением Бюро политического совета филиала партии Nur Otan города Нур-Султан от 30 ноября 2020 года №1 об исключении его из рядов партии Nur Otan", – говорится в постановлении ЦИК.

Председатель комитета партийного контроля Nur Otan Павел Казанцев сообщил, что Нуржана Альтаева рекомендовали исключить из рядов партии "за совершение действий, дискредитирующих партию Nur Otan и наносящих ущерб её интересам, выразившимся в ряде публичных заявлений, в том числе о намерении создать новую политическую партию".

"Эпатажные заявления ещё как-то можно объяснить неопытностью политика, его желанием быть на виду, закрепиться любой ценой в медийном и общественно-политическом поле. Такое бывает на стартах политической карьеры. Хотя каждая публичная персона должна чётко понимать меру ответственности и последствия громких заявлений и действий, особенно затрагивающих внешнеполитическую деятельность государства. Тут последствия могут быть вплоть до критически непоправимых", – отметил Павел Казанцев.

Он добавил, что публичное выставление условий партии, в которой человек вырос как госслужащий, стал политиком, неприемлемо.

"Есть предложения, мысли, да пусть даже требования – выноси их на диалоговые площадки партии, коих в достаточном количестве и которые дают возможность проявить свои амбиции, выразить мнение абсолютно всем. Абсолютно. Обрисуй свою позицию в официальных обращениях по партийной инстанции. Да ещё много есть инструментов выражения своей позиции. Но сразу делать заявления с полувнятными требованиями – это явный перебор", – отметил Казанцев.

Он также прокомментировал слова Нуржана Альтаева о создании новой партии.

"Заявления и действия по созданию новой партии, находясь в недрах партии Nur Otan, пользуясь её политическими и медийными ресурсами, да ещё на позиции депутата мажилиса – тут уже не эпатаж, и не отсутствие опыта. Тут уже другое", – заключил глава комитета.

Нуржан Альтаев не был включён в партийный список кандидатов в мажилис от партии Nur Otan. 27 ноября он заявил о создании собственной партии на основе союза промышленников и предпринимателей El-Tiregi. Он отметил, что в Казахстане нет политического плюрализма, есть только партия Nur Otan.

"Я считаю, что политического плюрализма в Казахстане нет. У нас есть только партия Nur Otan. (...) У нас, говорят, есть ряд политических партий, но это всё псевдопартии. Условно говоря, какие-то макеты, а не партии", – отметил Нуржан Альтаев.

По его мнению, такая ситуация "очень пагубна", и страна погрязла в коррупции. Альжан Альтаев заявил, что 55% всех богатств Казахстана сосредоточено в руках 162 человек.

"Мы видим, что большая часть населения нищает. За каждой компанией торчат какие-то уши. Это уши из властей, из правительства. Я считаю, что это недопустимо. У нас какой ни возьми проект, нацкомпанию, государственный орган – это коррупция и воровство. Так происходит, потому что наши чиновники разбалованы и никто их не критикует. Никто не может сказать в нашей стране, что плохое – это плохое, хорошее – это хорошее. Все бояться что-то говорить, нет реальной оппозиционной партии", – подчеркнул мажилисмен.