Согласно статистике, предоставляемой областным информационным штабом, в регионе ежедневно регистрируют больше 80 случаев COVID-19. За прошедшие сутки, 1 декабря, в области зарегистрированы 84 случая. Темп прироста составил 1,6%.

В последние три дня ноября выявили 85, 87 и 88 заболевших соответственно с ежедневным темпом прироста 1,7%.

Иллюстративное фото kfor.com

1 декабря коронавирусную инфекцию выявили у 45 жителей Костаная, 22 – Рудного, 11 – Лисаковска, 2 – Житикаринского района, 2 – Амангельдинского района, 1 – Аулиекольского района, 1 – Алтынсаринского района.

- 55 обследованы по самообращению, 24 по контакту с подтвержденным случаем коронавирусной инфекции, 5 в целях эпид.надзора (перед плановой госпитализацией), - сообщили в штабе. - Из числа инфицированных 56 с симптомами заболевания, 28 бессимптомные.

Всего по Костанайской области с 3 апреля по 1 декабря, по данным областного информационного штаба, зарегистрированы 5 472 случая COVID-19, из них 3 884 пациента выздоровели.

На республиканском сайте coronavirus2020.kz сообщается, что в регионе 5 471 заболевший и 3 787 выздоровевших.