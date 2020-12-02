Первый Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев высказался о хищениях экс-банкира Мухтара Аблязова, передает Tengrinews.kz.

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"Разве вот Аблязов не является предателем? Я его молодого назначил министром энергетики, и он начинал работать. И он там проворовался. А я при чем? Я-то поднимал его. Проворовался - посадили в тюрьму. Писал письма за письмами. Его друзья и родственники писали: "Простите его, отпустите", - сказал Нурсултан Назарбаев в интервью телеканалу "Хабар" в рамках документального фильма "Штрихи к портрету".

Первый Президент страны отметил, что через какое-то время он помиловал Мухтара Аблязова.

"Он сидел бы в тюрьме, а может, еще добавили бы. После этого просился, я его вернул в банк, и что он сделал? 7,5 миллиарда долларов перечислил, украл и теперь на эти деньги 15 лет живет на западе. Он же там не работает, зарплату же не получает, на что он живет? Здесь что он имел что-то? А это были народные деньги, которые вкладывали через депозиты. Государство людям эти деньги вернуло. До сих пор мы эти деньги ищем, возвращаем миллиард за миллиардом. Но вот как это считается? Я не хотел сегодня вспоминать. Просто один из этих. Я иногда размышляю, зачем ему это", - добавил Назарбаев.

"Поверьте, особенно казахскому ребенку жить за рубежом непросто. Не зря казахи говорят: "Өзге елде сұлтан болғанша, өз еліңде ұлтан бол". Ну ты 10 раз сходи в этот ресторан, надень 10 костюмов, ешь гамбургеры сколько хочешь, но сколько можно? Там же все чужое, не родное. Хоть что, родная страна, родная земля ближе всего. Я ему не завидую, конечно. Так случилось, жаль. В общем-то человек мог бы хорошо работать, мог бы создавать что-то, помогать собственной родине, а получился беглец", - отметил Первый Президент страны.

Нурсултан Назарбаев отметил, что есть еще также несколько человек, почувствовавших его поддержу и помощь, но ответивших "черной неблагодарностью" и работающих против собственной страны.

"Надо защищать независимость всем нам вместе. Получить независимость - одно, а вот сохранить независимость - более сложное дело. Особенно казахам нужно работать, чтобы сохранить независимость. А они, критикуя Казахстан: "В Казахстане вот такое, выходите на улицы, рушите все". Вот, что обидно. Неужели казахские парни могут идти на такое? Конечно, меня это сильно задевает за сердце. Приходится терпеть", - заключил Назарбаев.

Кроме того, Нурсултан Назарбаев рассказал о диалоге с Касым-Жомартом Токаевым за день до сложения полномочий. Подробнее об этом читайте по ссылке.

Отметим, что в Казахстане Аблязов заочно получил 20 лет колонии за хищение около 7 миллиардов долларов из БТА Банка, а в 2018 году - пожизненный срок за организацию убийства банкира Ержана Татишева.