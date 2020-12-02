Приближаются выборы в мажилис Парламента и маслихаты, и в связи с этим политические партии обозначают свое присутствие в нашей жизни.

К примеру, подала голос «политический труп» – Объединенная социал-демократическая партия, игнорировавшая две предыдущие избирательные кампании, а теперь еще и третью.

Мяукнула партия «Бирлик» с совершенно непонятной платформой.

Вальяжно провела праймериз правящая партия «Нур Отан», уверенная в своей предстоящей победе на всех фронтах. По-другому и быть не может, поскольку все без исключения избирательные комиссии состоят из членов этой партии, других туда не пропускают. А избиркомами дирижируют акиматы всех уровней. Так что здесь неожиданностей ждать не приходится.

Хотя одна неожиданность уже случилась. КНПК, не посовещавшись с областными филиалами, в узком кругу решила, что буква К в аббревиатуре ей ни к чему и в каких-то неочевидных планах даже мешает. И, похоже, руководство не подумало о том, что отказ от этой буквы меняет всю идеологическую платформу, что это будет совсем другая партия. Думаю, что сей проект родился не в головах народных коммунистов, а в Ак орде или в «Библиотеке». В результате многие члены партии демонстративно вышли из нее.

В народе всегда считали, что партия «Ак жол» работает в интересах бизнесменов, выбивая им налоговые льготы и субсидии, а до болевых точек общества у нее руки не доходят. Но вот попал мне в руки доклад лидера партии на съезде, прошедшем 20 ноября. В нем говорится: партия признает, что главной угрозой независимости РК являются бюрократия и коррупция, социальная несправедливость и разрыв между богатыми и бедными, монополизация экономики и власти.

Вообще-то это реальные итоги 30-летнего режима суперпрезидентской власти. И реформу власти надо проводить, не ожидая цветных революций и майданов. Первый шаг на этом пути - прозрачность работы государственных органов и их подотчетность перед обществом. Первой такой попыткой стало создание общественных советов при акиматах, но суть их была извращена уставом, в котором треть состава совета должны занимать чиновники. Остальную часть набирали из вчерашних чиновников и людей, припавших к бюджетной кормушке. И кто же здесь мог критиковать власть? Вот так правильная затея превратилась в пшик.

Считаю необходимым обратиться к членам избирательных комиссий: не позволяйте помыкать вами, как бессловесными рабами. Рано или поздно вся грязь на выборах станет достоянием общественности, ваши имена будут покрыты позором и презрением общества, ваши дети будут стыдиться вас. Вам этого хочется? А учителям, из которых в основном состоят избиркомы, как им в дальнейшем учить детей разумному, доброму, вечному? Подумайте, прежде чем согласиться на подлоги. Я знаю, о чем пишу, опираясь на многолетний опыт участия в избирательных кампаниях.

Ко всему сказанному добавлю, что в этом году за фальсификацию избирательного процесса грозит уголовная статья. Подумайте об этом тоже.