Пресс-служба КНБ РК сообщила о попытках незаконного провоза через границу медицинских средств, медикаментов и угнанного автомобиля. Две попытки были пресечены в пунктах пропуска, расположенных в Костанайской области.

24 ноября в автомобильном пункте пропуска «Кайрак» было задержано автотранспортное средство, принадлежащее российскому ООО «АВТО-ТЕК». Под почтовым грузом пограничники нашли 600 противочумных костюмов на общую сумму 7 750 000 тенге.

29 ноября в пункте пропуска «Аят» в ходе досмотра автомобиля ГАЗель, следовавшего по маршруту Алматы-Челябинск, были обнаружены коробки с медикаментами различных наименований (91 наименование), маски защитные – 2 640 штук и перчатки медицинские – 1 700 штук общим весом около 1 000 кг. Незаконный груз был укрыт за ящиками с оборудованием. Оценочная стоимость задержанных товаров составляет около 45 млн тенге.

Еще три попытки выявлены в Западно-Казахстанской области - в автомобильном пункте пропуска «Сырым».

23 ноября здесь был пресечен вывоз медицинских защитных костюмов – 3 100 штук на общую сумму 1 550 000 тенге.

28 ноября выявлена автомашина марки «DATSUN ON-DO», находящаяся в угоне на территории Российской Федерации. Автомобиль перевозился в кузове эвакуатора марки ГАЗель под управлением гражданина РК и следовавшего в направлении из РФ в РК.

30 ноября обнаружены и задержаны пульсоксиметры в количестве 800 штук на сумму 12 000 000 тенге. Груз пытался вывезти из страны гражданин РК.

Задержанные груз и транспортные средства переданы сотрудникам уполномоченных государственных органов.

Фото пресс-службы КНБ РК (по вопросам ПС)