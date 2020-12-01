30 ноября 2020 года в Костанайской области зарегистрированы 88 случаев COVID-19, темп прироста заболеваемости за сутки составил 1,7%. Об этом сегодня, 1 декабря, сообщили в областном информационном штабе.

Иллюстративное фото vesti.ua

"Заболевшие: 43 жителя г. Костанай, 17 – г.Рудный, 6 – Аулиекольского района, 5 – Денисовского района, 5 – Карабалыкского района, 4 – Сарыкольского района, 3 – Камыстинского района, 2 – Мендыкаринского района, 1 – Алтынсаринского района, 1 – Узункольского района, 1 –района Б. Майлина", - говорится в сообщении.

71 пациент обследован по самообращению, 12 по контакту с подтвержденным случаем коронавирусной инфекции, 1 – с профилактической целью (завозной случай), 4 в целях эпиднадзора (перед плановой госпитализацией).

Из числа инфицированных 69 с симптомами заболевания, 19 бессимптомные.

Всего в Костанайской области, по данным областного информационного штаба, с 3 апреля по 30 ноября зарегистрированы 5 388 случаев COVID-19, выписаны с выздоровлением 3 873 человека.

По данным республиканского сайта coronavirus2020.kz, в Костанайской области 5 377 заболевших КВИ, выздоровели 3 776 пациентов. Причины такого расхождения по-прежнему неизвестны. Как сообщил ранее в ответе на запрос "НГ" и. о. руководителя управления здравоохранения Рустам АЙТБАЕВ, "данные по заболеваниям коронавирусной инфекцией обрабатываются, возможное несоответствие опубликованных данных обусловлено периодом подачи, анализа и фиксацией данных".

"НГ" также вновь попыталась выяснить, почему управление здравоохранения не предоставляет СМИ данные о заболеваемости ковидной пневмонией в ежедневном формате. Уже две недели областной информационный штаб ежедневно сообщает данные о темпе прироста заболеваемости коронавирусной инфекцией за прошедшие сутки. Как пояснили в департаменте санитарно-эпидемиологического контроля Костанайской области, темп роста ежедневно рассчитывает оперативный центр по специальной программе и определенной формуле, в зависимости от числа RТ (число заболевших КВИ + число заболевших ковидной пневмонией). Из этого можно сделать вывод, что данные о заболеваемости ковидной пневмонией предоставляются оперативному центру ежедневно. И как раз эти цифры напрямую влияют на жесткость карантинных мер в регионе.

Поэтому "НГ" 23 ноября отправила еще один запрос в управление здравоохранения. И получили лаконичный ответ Рустама Айтбаева:

- Управление здравооранения не занимается расчетом темпа роста заболеваемости КВИ.

Однако "НГ" и не спрашивала о расчете темпа роста. Мы задавали вопрос о данных, которые управление здравоохранения, судя по всему, ежедневно предоставляет в областной оперативный штаб для расчета этого показателя. Но вместо ответа видим только аналогию игры в "глухой телефон".

Рустам Айтбаев также сообщил, что данные о ковидной пневмонией будут предоставляться "НГ" каждые две недели.

Напомним, что ближайший срок обнародования этой статистики - уже 3 декабря.