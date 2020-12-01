Главный тренер "Тобола" Григорий БАБАЯН прокомментировал матч заключительного тура с "Шахтером", сообщает пресс-служба костанайского клуба. Он отметил, что судья, назначая пенальти, "допустил явную ошибку".

Фото с сайта fctobol.kz



– Несмотря на то, что мы решили все свои задачи, сегодня показали очень качественный футбол, - сказал Бабаян. - Ребята старались, создавали моменты. Было огромное желание выиграть матч, но не реализовали свои моменты. Пропустили гол после довольно-таки спорного пенальти, где на мой взгляд судья допустил явную ошибку. Спасибо всем за сезон! Сейчас нам всем нужно немного перевести дух, отдохнуть от этого сложного года. Хотел бы еще раз поблагодарить и поздравить наших болельщиков. Всех с окончанием сезона!

Встреча "Тобола" с "Шахтером" прошла днем 30 ноября и завершилась со счетом 1:0 в пользу "горняков". Решающий на гол на 88-й минуте с пенальти забил Хубулов. При этом "горняки" заканчивали матч вдесятером вследствие удаления Гидеона Баа на 54-й минуте. Благодаря этой победе карагандинцы заняли 4 место, дающее право сыграть в следующем сезоне в еврокубках.

Впрочем, как сообщают Vesti.kz, казахстанские футбольные клубы "Тобол", "Астана" и "Шахтер", занявшие со второго по четвертое места в КПЛ, в сезоне-2021/22 останутся за бортом розыгрыша Лиги Европы. Причина в том что с 2021 года в еврокубках будут проводиться три турнира: к Лиге чемпионов и Лиге Европы добавят Лигу конференций.

Из-за этого в групповом этапе Лиги Европе будут принимать не 48 команд, а только 32. Путевки распределят в соответствии с положением стран в таблице коэффициентов УЕФА, где Казахстан занимает 27-е место.

Поэтому "Тобол", "Астана" и "Шахтер" стартуют в Лиге конференций. Формат этого турнира такой же, как у Лиги чемпионов и Лиги Европы. А финальный матч будет играться на одной неделе с финалами других еврокубков - по средам. Победитель Лиги конференций будет квалифицирован в Лигу Европы с последующего сезона.

В Лиге чемпионов Казахстан представит обладатель "золота" КПЛ-2020 - алматинский "Кайрат".