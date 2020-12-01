Частный детский сад ТОО «BK KINDER» построили на средства ТОО «Строй-хаус», потратили 95 млн тенге. На ремонт СШ № 1 из областного бюджета выделили более 532 млн тенге в рамках программы "Дорожная карта занятости".

Детсад торжественно открыли 30 ноября, традиционно привязав церемонию к Дню первого президента. Присутствовали руководитель управления образования Зауре Байменова и заместитель акима области Бахыт Есимова.

Хоть детсад частный, акимат гарантирует размещение государственного образовательного заказа на дошкольное воспитание и обучение на все 120 мест. Затраты из бюджета на одного ребенка составят 29 000 тенге, причем родители будут оплачивать только питание: до трех лет в размере 12 096 тенге, от 3 лет и старше - 13 230 тенге в месяц.

В телефонном разговоре учредитель ТОО "Строй-хаус" Армантай АБИЛОВ пояснил, что поддержки со стороны государства, выделяемой на детский сад, вполне хватает:

- Государственные средства покрывают наши расходы, например, на заработную плату воспитателям, техническому персоналу и преподавателям. Детский сад был открыт как социально значимый объект для местного населения.

Персонал прямо с порога демонстрирует солюдение санитарно-эпидемиологических норм: сотудники в медицинских масках и перчатках, на входе измеряют температуру и выдают бахилы, посетители обрабатывают руки антисептическим средством.

- В нашем садике дошколята получат полноценное воспитание и развитие, - говорит заведующая Наталья ПОКАЗАНОВА. - Также мы надеемся на сотрудничество с родителями, ведь они - наши единомышленники, мы вместе сделаем жизнь ребят полноценной, яркой и радостной!

Педагогический состав - 8 воспитателей, среди них и совсем молодые, закончившие учебу в педколледже, и опытные - второй, первой и даже высшей категорий. Персонал заведующая отбирала вместе с учредителем, воспитатели предоставляли свои портфолио. В детсаду будут работать 4 группы: младшая, средняя, старшая и группа предшкольной подготовки. Три группы будут заниматься на русском языке и одна на казахском.

Со 2 декабря детсад начнет работать. Набор детей - через сайт indigo24.kz.

Дошкольное учреждение размещено на первых двух этажах трехэтажного здания. На третьем сдается в аренду жилье. Вход в детсад - отдельный.

На первом и втором этажах игровые комнаты с игрушками и развивающим материалом, а также спальни с двухярусными кроватями.

На втором этаже есть комната с телевизором и пианино. На первом этаже - пищеблок.

В очереди в детсады в Тобыле сейчас 482 ребенка. До сих пор в городе было 3 детсада, все - государственные. Открытие нового сократит очередь на 25%. Также было созданы 30 новых рабочих мест: воспитатели, повара, технический персонал.

Журналистам показали и отремонтированную СШ № 1. На входе посетителям выдавали маски, перчатки, сухие и влажные салфетки.

Как сообщил директор школы Кайсар Смадьяров, здание построено в 1966 году, капитальный ремонт сделали впервые за 54 года.

Школа с русским языком обучения рассчитана на 690 учеников, здесь 43 классных кабинета. Капитальный ремонт с 18 мая до 28 сентября делало ТОО «Производственно-коммерческая фирма «Гренада».

На строительно-монтажные работы, включающие ремонт классных помещений, спортзала и пришкольного мини-центра «Айналайн», выделили 509 964 400 тенге, на технический надзор - 15 604 000 тенге, на авторский надзор - 6 696 000 тенге.

Фото Андрея СКИБЫ