По прогнозам синоптиков, в первые дни декабря будт малооблачно, без осадков на всей территории области. В среду, 2 декабря, местами возможен туман.

Фото Елены ПИКЕЛЬНОЙ

- В ночь на 1 декабря по области ожидаем 18-23, на севере 26 градусов мороза, - сообщила "НГ" инженер-синоптик КФ РГП «Казгидромет» Раиса МАРКЕВИЧ. - Днем термометры покажут -12...-17, на севере области до -20°С. В среду ночью температура воздуха упадёт до 23-18 градусов ниже нуля, днем будет 12-17, местами 20 градусов мороза. В Костанае по ночам ожидаются следующие температурные показатели: 1 декабря - 21-23 мороза, 2 декабря - 23-25 мороза. Дневная температура во вторник и среду будет одинаковой: -15...-17°С.

Ветер ожидается северо-восточный, скорость его во вторник составит 7-12 м/с, в среду 9-14 м/с.