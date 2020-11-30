Темп прироста заболеваемости за сутки, 29 ноября, составил 1,7%, сообщили в областном информационном штабе.

Среди 87 заболевших 47 жителей Костаная, 8 – Рудного, 7 – Карабалыкского района, 7 – Костанайского района, 5 – Денисовского района, 4 – Алтынсаринского района, 3 – Мендыкаринского района, 2 – Узункольского района, 2 – района Б. Майлина, 1 – Житикаринского района, 1 – Аркалыка.

- 69 обследованы по самообращению, 15 по контакту с подтвержденным случаем коронавирусной инфекции, 3 в целях эпид.надзора (перед плановой госпитализацией), - сообщили в штабе. - Из числа инфицированных 70 с симптомами заболевания, 17 бессимптомные.

Всего по Костанайской области с 3 апреля по 29 ноября зарегистрировано 5 300 случаев COVID-19, из них 3 862 пациентов выздоровело.

По данным республиканского сайта coronavirus2020.kz в регионе 5 299 заболевших и 3 765 выздоровевших.