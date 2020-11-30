В 2018 году в Костанайской области зарегистрировали 5 682 брака и 3 186 разводов (56% от количества регистраций бракосочетания), в 2019-м - 5 524 брака и 3 392 развода (уже 61%).

Эти цифры огласили на заседании конторы по взысканию алиментов некоммерческого частного учреждения "Юрист-Альянс PRO" по Костанайской области, которое прошло в департаменте юстиции вечером 27 ноября и транслировалось на странице @alimenty.kostanay в Instagram в рамках интернет-проекта "На злобу дня".





На встречу пригласили бывших супругов, которые теперь стали должниками, и взыскателями. Заседание провели со строгим соблюдением санитарно-эпидемиологических требований: все в масках и соблюдали социальную дистанцию. Организатор мероприятия, модератор конторы по взысканию алиментов, частный судебный исполнитель Динара ИСМУХАМБЕТОВА надела перчатки, стол обработали антисептиком.

- Сейчас проводится много семинаров, заседаний и совещаний, на которых обсуждаются проблемные вопросы, касающиеся темы выплаты алиментов, - прокомментировала "НГ" Исмухамбетова. - Но практическое решение этих вопросов, если и проводится, то не освещается. А это важно, так как алименты - остросоциальная тема.

На 27 ноября 2020 года в Костанайской области находятся на исполнении около 14 тысяч судебных производств по алиментам. За весь 2020 год их было 16 тысяч. В самой конторе на исполнении находятся 1 600 дел по алиментам.

- Этот вопрос действительно очень злободневный, - добавляет председатель совета биев Костанайской области, профессиональный медиатор Марияш КАДРАЛИНОВА. - Ведь любое государство основано на семье. Часто из ничего возникают какие-либо вопросы и проблемы. Да, в семье два человека, но у них есть одно направление, одна жизнь, третья - это ребенок. Проблема в том, что мы забыли - детей надо воспитывать, надо готовить к созданию семьи, к ответственности.

Семья - это двухсторонняя ответственность, считает Кадралинова. Она отмечает: сейчас семьи создают дети или внуки поколения 60-70-х годов XX века - «поколения избыточного строя», тогда у людей все было хорошо и вдруг мы пришли к «нехорошо», у людей появились растерянность и слабость.

- Когда мы создаем семью, мы даже не задумываемся, что семья - это жизнь, от начала и до конца, - говорит Марияш Тлеугабыловна. - Семья, которая состоит из одного родителя и ребенка, это очень сложно. Да, иногда есть ситуации, когда нельзя обойтись без развода, но ведь всегда можно просто остаться хорошими друзьями. Для ребенка нет отдельно мамы и отдельно папы, у ребенка одно сердце разделено на две части, когда родители разводятся, а оно должно быть единым целым. Самое опасное для семьи - когда ребенок становится разменной монетой, рычагом давления. Родителям не нужно забывать, что он такой же человек, личность. Когда начинается размен, вы теряете сильного, хорошего человека.

Контора по взысканию алиментов провела опрос 99 взыскательниц алиментов. Спрашивали:

- является ли материальное обеспечение исключительной обязанностью лишь взыскателя?

- является ли материальное обеспечение несовершеннолетнего ребенка исключительной обязанностью лишь должника?

- является ли материальное обеспечение несовершеннолетнего ребенка обязанностью обоих родителей?

83 взыскательницы выбрали второй вариант.

- Исходя из практического опыта, могу сказать, что взыскатель, чаще всего, это женщина. У нас очень мало взыскателей-мужчин, - сообщила представитель межрайонного территориального отдела по исполнению судебных актов г. Костанай департамента юстиции Айгуль ТЛЕУГАБЫЛОВА. - Матери считают, что материальное обеспечение детей должен нести отец. Но в Кодексе о браке, семье и супружестве указано, что содержание ребенку обеспечивают как отец, так и мать. Я думаю, если у мужчины не получится выплатить долг по алиментам, женщина должна его понять. Сейчас мы, на основании медиативного соглашения, можем прекратить исполнительное производство, в нашем государстве все идет к тому, чтобы люди умели договариваться.

Динара Исмухамбетова отмечает, что у должников теперь есть право обратиться в суд, чтобы взыскатель отчитывался о своих расходах на те или иные нужды.

Согласно закону о персональных данных, фамилии должников и взыскателей, приглашенных на заседание, не назвали. Взыскательницы попросили не фотографировать их и не показывать при съемке видео.

Долг по алиментам в первом случае составляет около 2 млн тенге. Должник П. хочет выехать на заработки в РФ.

Когда они развелись, сыну было три года, сейчас - 17 лет. По словам должника, он периодически встречается с сыном. П. предложил выплатить 300 тысяч тенге, чтобы ему открыли выезд за границу. И пообещал перечислять по 120 тысяч тенге ежемесячно. Взыскательница К. согласилась составить график погашения долга по алиментам и дать возможность должнику выехать за пределы РК - при условии, что все ее права будут защищены.

- Договор о медиации и соглашении имеет юридическую силу, - прокомментировала Марияш Кадралинова. - Если должник не будет соблюдать все условия договора и свои обязательства, он будет привлечен к судебной ответственности, даже находясь на территории РФ. Но для 17-летнего ребенка сейчас очень важно, что вы приняли именно мирное решение.

Участники процесса ознакомились с договором о медиации и в итоге заключили медиативное соглашение. Должник обязался погасить долг по алиментам полностью и ежемесячно будет выплачивать по 100 000 тенге.

Во втором случае супруги развелись недавно, у них еще есть шанс на воссоединение семьи.

У должника Ш. остались чувства к взыскательнице. Он сообщил об этом на заседании и сказал: хочет, чтобы они снова жили вместе. Взыскательница Ш. об этом желании бывшего мужа узнала только перед встречей.

- Мы развелись в 2016 году, сейчас у нас двое несовершеннолетних детей: дочь и сын, - объяснила она. - Меньше месяца назад я устроилась на работу. Должник выплачивает алименты ежемесячно, с сентября - по 17 тысяч тенге на двоих детей. Мне также помогают родители.

Сейчас заболел ее отец, у него был уже третий инсульт, так что помогать он не сможет. Зарплата женщины - 38 000 тенге, все деньги тратит на продукты, коммунальные услуги, а также на дополнительные занятия с детьми, у них задержка речевого развития. Поэтому финансовая помощь от бывшего мужа должна быть больше. Долг мужа по алиментам на 1 сентября 2020 года составлял более 760 000 тенге.

- У нас произошел развод, я думаю, причина именно в финансовом вопросе, - сказал Ш. - У меня среднее образование, работать начал с 16-17 лет и по сей день работаю. Я готов вернутся в семью.

- Когда ты в последний раз звонил детям? - спросила взыскательница

- Я звонил, когда есть возможность. Но, в основном, ее не было, - ответил должник. - Я работаю в охране, не всегда получается позвонить.

В итоги взыскательница и должник договорились, что они будут посещать медиатора Марияш Кадралинову, чтобы достичь цели, которая будет устраивать обе стороны.

Как сообщила Динара Исмухамбетова, такие встречи бывших супругов контора по взысканию алиментов намерена проводить ежемесячно и транслировать в Instagram.

Фото Андрея СКИБЫ