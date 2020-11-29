Две золотые медали завоевали костанайские спортсменки в Чемпионате РК по боксу
29 ноября 2020, 13:55 | Спорт
Чемпионками в своих весовых категориях стали Надежда Рябец и Владислава Кухта. Финальные бои за "золото" прошли сегодня, 29 ноября, в Шымкенте.
Владислава Кухта (в синем)
В весовой категории до 57 кг золотую медаль взяла костанайская спортсменка Владислава Кухта. За первое место она боролась с Айжан Ходжабекова из Карагандинской области, бронзовой призеркой чемпионата мира 2016 года. Владислава больше доминировала в ринге и судьи отдали победу ей - 5:0.
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В финальном бое в весе до 75 кг золото завоевала костанайская боксерша Надежда Рябец. В этом бою на ринге она встретилась с Мариной Вольновой из Нур-Султана.
Надежда Рябец (в красном)
Напомним, у Рябец уже есть путевка на Олимпиаду в Токио.
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