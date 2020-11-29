В первой игре рудничане сначала лидировали, но потом пропустили 3 шайбы, а победу во втором матче черно-белые взяли в овертайме, сообщает пресс-служба клуба на своей странице ВКонтакте. Встречи команд прошли 27 и 28 ноября в Атырау на стадионе «ЛА им. Хиуаз Доспановой».

Фото ХК "Бпейбарыс"

Первая встреча завершилась со счётом 3:1. Первый период оказался безголевым. Во втором только на 7-й минуте Виктор Башлаев открыл счёт. Ему ассистировали Никита Харькин и Алексей Бархаткин. На 7-й минуте третьего игрового отрезка Владимир Боровков с передач Константина Савенкова и Антона Петрова сравнял счёт. На 44-й минуте Кирилл Старцев выводит хозяев льда вперед. Ему ассистировали Александр Ананичев и Александр Воробьёв. На последней минуте Кирилл Старцев с передачи Алексея Рыжих поставил точку в матче голом в пустые ворота, тем самым оформив дубль.



«Бейбарыс» (Атырау) – «Горняк» (Рудный) – 3:1 (0:0, 0:1, 3:0)



0:1 – Башлаев (Харькин, Бархаткин) – 26:20

1:1 – Боровков (Савенков, Петров) – 46:51

2:1 – Старцев (Ананичев Ал., Воробьёв) – 53:20

3:1 – Старцев (Рыжих) – 59:57 ПВ



Вратари: Иванов – Нечвиенко

Вторая встреча рудненского «Горняка» и атырауского «Бейбарыса» завершилась со счётом 2:1 ОТ. Счёт был открыт на 14-й минуте, заброшенной шайбой отметился нападающий хозяев Артем Ананичев. Спустя 14 секунд «Горняк» сравнял счет, гол в актив записал форвард Алексей Коптяев. В остальное время шайб заброшенно не было. Встреча перешла в овертайм, где победу «Горняку» принёс нападающий Василий Кумов.

«Бейбарыс» (Атырау) – «Горняк» (Рудный) – 1:2 (1:1, 0:0, 0:0, 0:1)



1:0 – Ананичев Ар. (Бандуркин) – 13:31

1:1 – Коптяев (Сошников) – 13:55

1:2 – Кумов (Коптяев) – 60:44



Вратари: Иванов – Акулинин

По итогам двух матчей тренеры команд прокомментировали игры подопечных.



