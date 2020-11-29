Полуфинальные бои, определившие спортсменов, кто проведет решающий бой за золотую медаль, прошли в Шымкенте 28 ноября.

Как сообщает sports.kz костанайская спортсменка Владислава Кухта в полуфинале весовой категории до 57 килограммов победила опытную Санию Султанкызы, чемпионку страны, чемпионку Кубка Президента из Нур-Султана. В финале Кухта встретится на ринге с Айжан Ходжабековой.

Также в финале пройдет встреча еще одной костанайской боксерши Надежды Рябец. В весовой категории до 75 кг она проведе бой на ринге со столичной спортсменкой Мариной Волыновой, призером Лондонской олимпиады. У 20-летней Надежды Рябец, чемпионки мира среди молодежи, уже есть лицензия на токийскую олимпиаду в весе до 75 кг.

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Финальные бои пройдут сегодня, 29 ноября.

Состав финалистов чемпионата Казахстана по боксу 2020 года. Женщины:



48 килограммов

Алуа Балкибекова (Жамбылская область) — Арайлым Марат (Нур-Султан)

3 место — Роксана Гасымова (Жамбылская область), Жазира Уракбаева (Алматы)



51 килограмм

Ангелина Лукас (Шымкент) — Назым Кызайбай (Алматы)

3 место — Жайна Шекербекова (Шымкент), Жансая Абдраимова (Жамбылская область)



54 килограмма

Дина Жоламан (Акмолинская область) — Балауса Муздиман (Алматинская область)

3 место — Даметкен Келимбет (Кызылординская область), Айгерим Ошакбай (Жамбылская область)



57 килограммов

Владислава Кухта (Костанайская область) — Айжан Ходжабекова (Карагандинская область)

3 место — Назым Ищанова (Атырауская область), Сания Султанкызы (Нур-Султан)



60 килограммов

Карина Ибрагимова (Акмолинская область) — Римма Волосенко (Нур-Султан)

3 место — Адина Калдыбай (Жамбылская область), Айдана Забынбекова (Актюбинская область)



64 килограмма

Милана Сафронова (Карагандинская область) — Лаура Есенгельды (Шымкент)

3 место — Жанна Серикова (Костанайская область), Жансая Балтабекова (Акмолинская область)



69 килограммов

Дарига Шакимова (Алматы) — Валентина Хальзова (Нур-Султан)

3 место — Жасмин Кизатова (Карагандинская область), Балжан Аскар (Жамбылская область)



75 килограммов

Надежда Рябец (Костанайская область) — Марина Вольнова (Нур-Султан)

3 место — Арайлым Бегдильда (Жамбылская область), Асем Султанова (Алматы)



81 килограмм

Фариза Шолтай (Шымкент) — Виолетта Князева (Карагандинская область)

3 место — Эльдана Талипова (Алматы), Гульсая Ержан (Кызылординская область)



81+

Дина Исламбекова (Шымкент) — Ляззат Кунгейбаева (Нур-Султан)

3 место — Альбина Вахитова (Северо-Казахстанская область), Валерия Аксёнова (Акмолинская область)