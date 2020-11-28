Она поссорилась с матерью и пыталась покончить с жизнью в собственном автомобиле. Попытка суицида произошла в ночь с 27 на 28 ноября.

Эти двое лейтенантов не дали девушке покончить с собой

О том, что девушка собирается покончить с собой, сообщила ее мать, проживающая в Костанае. Женщина позвонила в Центр оперативного управления ДП области и сообщила, что ее дочь, проживающая в городе Тобыле закрылась в гараже и собирается выпустить угарный газ из выхлопной системы автомобиля.

Спустя несколько минут после сообщения к дому девушки прибыли лейтенанты полиции Амангельды Сыздыков и Муслим Исабаев. Слова женщины подтвердились: из гаража был слышен звук двигателя, а в окно они увидели и саму девушку, сидяющую внутри автомобиля.

- Полицейские разбили окно в гараже, так как это был единственный способ попасть внутрь. Они вынесли девушку на свежий воздух из пропахшего газом гаража. К этому времени приехала и заявительница, - рассказали в пресс-службе депаратмента полиции Костанайской области. - Позже выяснилось, что мать и дочь поссорились, поэтому девушка и предприняла попытку суицида. Полицейские провели профилактическую беседу с обеими и отвезли их домой.

Сегодня мать спасенной уже написала благодарственное письмо в полицию.

Фото предоставлено ДП КО