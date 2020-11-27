На брифинге министр здравоохранения Алексей Цой высказался о возможном усилении карантинных мер в декабре-январе, сообщает zakon.kz.

Он отметил, что за ситуацией будут наблюдать.

- Вы знаете, у нас на еженедельной основе проводится анализ данных и прогнозирование будущих ситуаций. На данный момент мы видим по развивающемуся сценарию, возможность усиления карантинных мер в декабре-январе месяце. Все будет зависеть от того, насколько мы сейчас будем управлять ситуацией, - сказал министр.

По его словам, сейчас ситуация контролируется.

- На данный момент мы видим, что регионы, которые особо сильно показали рост по заболеванию КВИ – это ВКО и другие, мы видим тенденцию, что идет замедление роста КВИ. И Восточный Казахстан уже выходит в фазу выравнивания, и даже снижения. То есть, за ситуацией будем наблюдать и в принципе, еженедельно мы у себя обновляем данные прогнозы. Но сейчас мы видим, что рост идет, он будет. Но самое главное, чтобы это было в управляемом формате. Сейчас наши больницы и инфекционные стационары заполнены всего на 22%, 17% всего реанимационных коек занято. То есть, есть резерв поэтому ситуация сейчас в контролируемом, управляемом формате идет и на данный момент, переживать не стоит, все находится под контролем, - уточнил Цой.