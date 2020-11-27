Общенациональная социал-демократическая партия (ОСДП) отказалась от участия в выборах в Мажилис и маслихаты, передает корреспондент Tengrinews.kz.

Фото:instagram.com/osdp.kz

Председатель ОСДП Асхат Рахимжанов заявил, что партии нужно бойкотировать выборы в Мажилис и маслихаты, тем самым "показать отношение к сложившейся ситуации". Также Рахимжанов предложил отказаться от наблюдения за выборами.

Он заявил, что партия должна продолжать работать и объявить курс на обновление.

"Не просто поменять вывеску, нам не хватает мобильности, нужно признать. Наша программа была принята в 2012 году, но жизнь изменилась. Нужно озадачиться, подготовить новый проект программы партии на следующий съезд, все-таки нужно подумать об изменениях в устав партии, чтобы быстрее реагировать на вызовы", - сказал Рахимжанов на съезде партии.

За бойкот проголосовали 32 человека, против - трое, воздержались пятеро.

Выборы в Мажилис состоятся 10 января 2021 года.