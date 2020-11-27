В субботу, 28 ноября, на территории Костанайской области, по прогнозу синоптиков, переменная облачность, местами снег, низовая метель и туман. Ветер северо-западный 9-14 м/с. Температура воздуха ночью -5...-10, на севере -15 градусов, днём -3...-8, на севере -11 градусов.

Фото Георгия ГОВОРОВА

В Костанае в субботу ночью снег, температура воздуха -13...-15 градусов. Днём без осадков, -6...-8 градусов.

- В воскресенье, 29 ноября, по области переменная облачность, местами снег, низовая метель и туман, - сообщила "НГ" начальник отдела метпрогнозов КФ РГП "Казгидромет" Ирина ЖИЛЯЕВА. - Ветер северо-западный 9-14 м/с. Температура воздуха ночью -10...-15, на севере -20градусов, днём -5...-10, на севере -13 градусов.

В Костанае в воскресенье без осадков. Ночью -18...-20, днём -8...-10 градусов.

В понедельник, 30 ноября, по Костанайской области переменная облачность, без осадков, местами туман. Ветер северо-западный 9-14 м/с. Температура воздуха ночью -15...-21, местами -24 градуса, днём -10...-15, на севере -18 градусов.

В Костанае в понедельник без осадков. Ночью -17...-19, днём -10...-12 градусов.