В Комитете санитарно-эпидемиологического контроля Министерства здравоохранения рассказали, стоит ли казахстанцам готовиться к праздничным мероприятиям, посвященным Дню Независимости и Новому году, передает корреспондент Tengrinews.kz.

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Корреспондент Tengrinews.kz направил запрос в ведомство с вопросами, будут ли проводиться мероприятия, посвященные празднованию Дня независимости, Нового года, а также новогодние елки в школах и театрах.

"В настоящее время, согласно постановлению главного государственного санитарного врача Республики Казахстан от 23 октября 2020 года №58 "Об ограничительных карантинных мерах и поэтапном их смягчении", проведение зрелищных и торжественных мероприятий запрещено", - говорится в ответе Комитета.

Отмечается, что запрет на проведение массовых мероприятий введен в связи с подъемом заболеваемости по коронавирусной инфекции в стране.

"Ввиду того, что новогодние елки, концерты, гуляния относятся к зрелищным и массовым мероприятиям, а также с учетом складывающейся эпидемиологической ситуации в стране, вышеуказанный запрет распространяется и на праздники, обозначенные в запросе", - добавили в ведомстве.

За прошедшие сутки (данные за 28 ноября) в Казахстане зарегистрированы 826 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Всего в стране подтверждено 130 865 случаев.