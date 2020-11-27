26 ноября на брифинге в СЦК главу региона спросили, что делается для возрождения города, который в республике считается депрессивным. Месторождение бокситов исчерпано, из Аркалыка уходит крупнейший частный работодатель.

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- Сейчас в Торгайском бокситовом рудоуправлении работают 428 человек. Около 130 человек там останутся на несколько лет, чтобы заниматься рекультивацией территорий, где шла добыча, еще 130 человек согласились на работу в других предприятиях Евразийской групп: в Краснооктябрьском бокситовом рудоуправлении, ССГПО, - сказал аким Костанайской области Архимед МУХАМБЕТОВ, - а 80-90 человек отказались переезжать. Поэтому обеспечение занятости - важная проблема для этого города. Проводим там ярмарки вакансий, которые ориентированы на местные предприятия. Два года назад открыли в Аркалыке мясокомбинат, строим откормочную площадку, есть планы по размещению еще одной птицефабрики - бройлерной. Мельница и элеватор строятся предпринимателями. Недавно я видел ролик, в нем критика была, что мясокомбинат построили, а загруженность у него маленькая. На проектную мощность он выйдет в течение 5-10 лет. Но даже при загрузке в 20-30% сегодня предприятие работает стабильно, самое главное - безубыточно. И обеспечивает занятость. А это основная задача, которую мы ставили перед предпринимателями.

По словам акима, власть ведет переговоры с Евразийской группой о передаче освобождающегося здания ТБРУ. В нем планируют открыть бизнес-инкубатор, другие объекты для развития малого и среднего бизнеса.

В Аркалыке строится новая ТЭЦ, которая будет работать на угле. В отличие от нвнешней, что многие годы потребляет дорогостоящий мазут. Новую теплоцентраль должны сдать в следующем году.

- Ранее была построена железная дорога Аркалык - Шубарколь протяженностью 214 км, плечо перевозки сократилось более чем в пять раз, таким образом удешевляется доставка угля, снижаются тарифы. Это тоже способствует развитию бизнеса, - сказал Мухамбетов. - А наша главная задача - не допустить снижения количества экономически активного населения.

В Аркалыке сейчас, проинформировал спикер, проживают 29 тыс. человек, а с пригородами и входящими в него окрестными селами - 42 тысячи. Когда-то население в городе составляло почти 80 тыс. человек. Больше половины жителей разъехалось в 90-е годы и в начале 2000-х, когда не было работы. Но в последние несколько лет, отметил аким области, отток населения из этого города прекратился.