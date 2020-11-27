Ограничения, введённые из-за распространения коронавируса для фитнес-индустрии, обсуждали владельцы этого бизнеса и их работники на встрече с главным санитарным врачом Костанайской области Владимиром НЕЧИТАЙЛО 26 ноября.

Совещание прошло на базе филиала НПП «Атамекен», некоторые его участники присуствовали лично, другие - онлайн.

С 9 ноября все крытые спортивные объекты в регионе работают по будням до 19.00 с заполняемостью не более 50%, а в выходные дни их работа запрещена. Руководители кружков, секций и тренажёрных залов просили эти ограничения снять, главный санврач обещал подумать.

- Ранее у нас доходило до 77 случаев заражения ковидом в сутки, - рассказал Нечитайло, - но в последние дни наметилась тенденция на снижение уровня заболеваемости. Мы надеемся, что наступает период стабилизации. В ближайшие дни роста заболеваемости не ожидаем. Если за сутки будут заболевать меньше 50 человек, то возможен переход области в «желтую зону», после чего мы рассмотрим возможность снижения ограничений. Отмечу, что эти вопросы решаю не персонально я, а коллегия регионального оперативного штаба. Кроме того, ограничения рассматривает межведомственная комиссия под председательством вице-премьера. Чтобы во всех областях был единый подход, поступило предложение - разработать критерии, отпределяющие перечень объектов, которые можно будет эксплуатировать в «красной», «жёлтой» и «зелёной» зонах. Обещать ничего пока не могу!

Владельцам и работникам фитнес-центров напомнили, что нарушение требований карантина ведёт к штрафам: 83 000 тенге для физических лиц, 638 000 для среднего бизнеса. Представитель НПП «Атамекен» отметил, что палата предлагает снизить размер штрафов, добавив категорию «незначительных нарушений». В ответ предприниматели заявили, что индустрия массового спорта и без штрафов на грани разорения, а логика многих ограничений непонятна ни им, ни их клиентам.

- Люди, которые занимаются спортом, гораздо легче переносят ковид, - отметил директор ТОО "Fitwake up" Ренат КИМ. - В такой эмоционально сложный период, когда люди не могут адекватно снимать стресс, у них нет иного пути, кроме как искать другие пути. Это может привести к росту преступности, драк и потасовок. Больной человек с общим недомоганием к нам и так не придёт, потому что он ослаблен и просто не выдержит физических нагрузок. Сейчас работают бани и сауны, где высокая влажность и благоприятная обстановка для распространения вирусов. Я уже не говорю об автобусах, где социальная дистанция не соблюдается никак. Поэтому просим вас снять ограничения по графику работу, чтобы уменьшить кучность людей, которые занимаются в зале. Они все вынуждены после работы заниматься в одно время, чтобы успеть до 21.00. А также снять запрет на работу по выходным.

У Владимира Нечитайло другая логика. Он отметил, что запретить работу саун и бань нельзя. потому что есть люди, которые не могут помыться дома. Запретить выход людей из подъездов и движение пассажирских автобусов санврач тоже не может, потому что всем нужно работать. Чтобы хоть как-то снизить риск заражения, «пошли на меньшее зло и ограничили работу фитнес-залов».

- Ковид характерен тем, что этой инфекции подвержены и спортсмены. Вы знаете, что наши команды болели. Я думаю, что среди них нет слабаков, - ответил Киму главный санврач области. - Но дело в том, что наиболее высокий риск заболеваемости - для людей, которые находятся в одном помещении. Конечно, никто туда с соплями не придёт. Но есть бессимптомные заражённые, которые тоже распространяют вирус. Если все объекты будут работать до одного времени - скажем, до 21.00 - и автобусы у нас в это время тоже перестают ходить, то в это время будет самый большой наплыв людей. Поэтому спортивные объекты закончили работу в 7 часов - разошлись, магазины закрылись в 9 часов - разошлись. Поток будет меньше и риск заражения снизится. Дело не в том, кто и сколько зарабатывает. Просто в продовольствии больше потребность, поэтому они работают чуть дольше.

Владельцы фитнес-центров попросили компенсации от государства, чтобы они могли хотя бы оплатить аренду, коммунальные платежи и выдать зарплату сотрудникам.

- Это не моя компетенция, вопросами субсидий я не занимаюсь, это нужно разговаривать с акиматом, - ответил Нечитайло.

Корреспондент «НГ» попытался несколько раз уточнить, обсуждался ли вопрос компенсаций на заседаниях регионального оперативного штаба. Однако Владимир Семенович от ответов уклонился. Лишь отметил - у него нет полномочий обратиться к президенту, чтобы можно было ввести в Костанае и Рудном режим ЧП и, как следствие, возобновить выплаты в размере 42 500 тенге.

- Так что нам делать в текущей ситуации? Сидеть и молиться на лучшее? - спросил Ким.

- Да, придётся только ждать, - ответил Нечитайло.

Тренер по зумба-фитнесу Юлия КАЗАНЦЕВА заявила, что ждать послаблений индустрия спорта не может:

- За эти 8 месяцев мы потеряли не меньше 80% студентов. По моей статистике я сталкиваюсь с тем, что мои клиенты уходят из спорта в заедание своих проблем! Владимир Семенович, я поддерживаю вашу работу по борьбе с ковидом. Но нам нужно работать! У меня сын за эти 8 месяцев без активных тренировок потерял всю мышечную массу. На школьном осмотре у него обнаружили сколиоз. Он должен восстанавливаться через спорт.

Тренер по художественной гимнастике Юнона ОРСИЧ пожаловалась, что банки второго уровня и коммунальные службы отказывают в отсрочках по платежами и льготам по несвоевременной оплате. Причина - отсутствие в Костанае режима карантина.

- Карантин есть, согласно моего постановления № 54, - ответил Нечитайло. - Может быть, банки или вы что-то путают. Карантин и чрезвычайное положение - это разные понятия. ЧП может объявить только президент. Карантин может ввести санитарный врач.

Каких-либо конкретных планов Нечитайло не озвучил. Лишь призвал отнестись к ограничениям с пониманием и пообещал ввести послабления, как только появится такая возможность.

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