Я часто думаю - как Советский Союз менее чем за 20 лет поднял разрушенную войной экономику без бизнеса, иностранных кредитов, инвестиций, фондов и прочего? И почему пандемия, при которой не разрушено ни одного города, села, завода или фабрики, стала такой проблемой для нашего государства? Почему бизнес, объявленный двигателем всей экономики, вдруг завопил о помощи?

Я не против предпринимательства и был бы не против помощи бизнесу, но меня кое-что смущает. За январь-октябрь 2020 года отечественные заводы увеличили выпуск сельхозтехники в 2,2 раза по сравнению с аналогичным периодом 2019 года. За это же время доход от грузовых автоперевозок вырос на 4%. Запасы золота в Казахстане за 2020 год увеличились на 1,5%. Тогда почему бизнес, выступая против вмешательства государства и восхваляя самоокупаемость, одновременно молит это самое государство о помощи?

Ответ станет ясен, если мы посмотрим определенный Нацбанком перечень пострадавших видов деятельности. В основном это сфера услуг: торговля, индустрия красоты, индустрия развлечений, туризм - то есть, не самые жизненно важные виды деятельности. Такое ощущение, что вместо рыночной экономики мы слепили грязную барахолку, на фронтоне которой повесили лозунг: «Верным курсом идете, господа!».

И вот в ноябре 2020 года Нацбанк подправил программу льготного кредитования бизнеса, на что дополнительно выделено 200 млрд тенге. Известно - чтобы поднять настроение народа, с самых древних времен существуют только два средства: хлеб и зрелища. Наша власть выбирает второе. Однако настроение простых людей навряд ли улучшится после того, как министр труда и социальной защиты населения РК Биржан Нурымбетов в ноябре 2020 года сообщил, что из-за нехватки средств в бюджете повышение пособий по инвалидности в ближайшие годы не планируется.

В принципе, надо бы разобраться - так ли уж сильно пострадала наша сфера услуг. Например, недавно «НГ» опубликовала коллективное обращение владельцев кафе и ресторанов к акиму Костанайской области, в котором говорят об убытках, вплоть до разорения, в связи с карантинными ограничениями. О том, какие это убытки, рассказала финансовый аналитик Ассоциации «Клуба рестораторов Казахстана» Ирина Лебедева. В интервью интернет порталу «LS» она сообщила,что ресторан со 100 посадочными местами в среднем получает около 30 млн тенге дохода в месяц. Сейчас, с ограничением по посадке и времени работы, данный показатель составляет около 12-15 млн тенге. Допускаю, что у наших рестораторов доходы могут быть поменьше, но все-таки надо думать и о здоровье людей, а не только о полноте своего кошелька.

«Коммерсант может оказаться сегодня на коне, а завтра под конем, Такова уж особенность этой профессии. Коммерсант получающий барыши, должен быть готов к убыткам». Это слова немецкого писателя Лиона Фейхтвангера. А нашему бизнесу хотелось бы класть себе в карман доходы, а убытки относить на счет государства. Вот они и требуют помощь, льготы и прочее.

Аналитики Ranking.kz сообщили, что по итогам третьего квартала текущего года спрос на квалифицированных сотрудников в Казахстане на 54% превышает предложение. Неквалифицированных требуется еще больше. Это я к тому, что излюбленное утверждение бизнесменов о том, что при закрытии кафе потеряют работу несколько человек, несостоятельно.