26 ноября в регионе зарегистрированы 75 случаев COVID-19, темп прироста заболеваемости за сутки составил 1,5%, сообщили в областном информационном штабе.

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Заболели 34 жителя Костаная, 17 - Рудного, 5 - Лисаковска, 4 – Мендыкаринского района, по 3 – Карасуского и Костанайского районов, по 2 – Алтынсаринского, Житикаринского и района Б. Майлина, по 1 – Денисовского, Камыстинского и Сарыкольского районов.

- 53 обследованы по самообращению, 12 по контакту с подтвержденным случаем коронавирусной инфекции, 8 – с профилактической целью (завозные случаи), 2 в целях эпид.надзора (перед плановой госпитализацией), - сообщили в штабе. - Из числа инфицированных 49 с симптомами заболевания, 26 бессимптомные.

Всего по Костанайской области с 3 апреля по 26 ноября зарегистрирован 5 051 случай COVID-19, выписаны с выздоровлением 3 796 человек.

По данным республиканскогот сайта coronavirus2020.kz, в регионе 5 050 заболевших и 3 699 выздоровевших.