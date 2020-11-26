В Костанайской области сейчас работает только 14 школ без теплых туалетов, утверждает Архимед Мухамбетов
Галина КАТКОВА
26 ноября 2020, 18:00 | Государство
Вопрос об этом прозвучал сегодня, 26 ноября, на брифинге в СЦК. Аким области продемонстрировал владение ситуацией по этой проблеме. И сообщил, что до конца 2020 года она полностью будет решена.
Кадр из видеоконференции
- Да, у нас в области больше 40 школ работало без теплых туалетов, - сказал он, - но сейчас такие остались только в двух районах. В Амангельдинском таких 11 и 3 в Жангельдинском районе. До конца текущего года там появятся новые туалеты.
Вопрос о санузлах соседствовал с вопросом об обеспечении школ области широкополосным интернетом. Глава региона ответил, что из 520 школ области таким обеспечена на сегодня 491 школа.
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