Недавно президент страны обратил внимание на некорректную статистику по коронавирусу в нескольких областях. В том числе в Костанайской. Сегодня, 26 ноября, на брифинге в СЦК журналисты попросили акима области Архимеда МУХАМБЕТОВА назвать, сколько случаев было сокрыто и почему.

Кадр из видеотрансляции

Аким области сказал, что таких случаев было чуть более 50.

- Лаборатории, которые проводили исследования, задерживали информирование о результатах, - прокомментировал он причины, - кроме того, у некоторых людей были спорные результаты, но все эти люди были на контроле.

Архимед Мухамбетов напомнил, что область сейчас находится в «красной зоне» по ковиду, но отметил, что в последние дни «ситуация начала стабилизироваться».