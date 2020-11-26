Около 50 случаев ковида была сокрыто, признал аким Костанайской области
Галина КАТКОВА
26 ноября 2020, 17:18 | Государство
Недавно президент страны обратил внимание на некорректную статистику по коронавирусу в нескольких областях. В том числе в Костанайской. Сегодня, 26 ноября, на брифинге в СЦК журналисты попросили акима области Архимеда МУХАМБЕТОВА назвать, сколько случаев было сокрыто и почему.
Кадр из видеотрансляции
Аким области сказал, что таких случаев было чуть более 50.
- Лаборатории, которые проводили исследования, задерживали информирование о результатах, - прокомментировал он причины, - кроме того, у некоторых людей были спорные результаты, но все эти люди были на контроле.
Архимед Мухамбетов напомнил, что область сейчас находится в «красной зоне» по ковиду, но отметил, что в последние дни «ситуация начала стабилизироваться».
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