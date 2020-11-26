Клуб намерен подать апелляцию, передают Vesti.kz.

Фернандер Кассай. Фото: ФК "Тобол"©

Директор "Тобола" Николай Панин рассказал о ходе судебного разбирательства с бывшим игроком клуба Фернандером Кассаем, сообщает официальный сайт костанайского клуба.

- На прошлой неделе наше дело было на рассмотрении в ФИФА. Сейчас мы получили резолютивную часть решения по делу Фернандера Кассая. Из него ясно, что ФИФА, к сожалению, вынесла решение в пользу игрока.

Так как решение не содержит мотивировки, нам трудно понять, почему ФИФА вынесла именно такое решение. Мы обязательно запросим полный текст, после чего станет понятно, чем руководствовалась ФИФА, и начнем подготовку документов на подачу апелляции в Лозаннский суд.

- Сколько может занять рассмотрение апелляции в CAS?

- По оценкам юристов, процесс может занять больше года. Наши интересы в этом деле защищает известная юридическая компания SILA. Сейчас у нас есть полный комплект документов и экспертиз, которые подтверждают нашу правоту. Мы уверены, что суд в Лозанне вынесет справедливое решение.

Напомним, защитник сборной Центральноафриканской Республики объявил, что хочет взыскать с костанайского клуба более 600 тысяч долларов через ФИФА. Игрок сообщил, что его контракт с "Тоболом" был рассчитан до ноября 2021 года, и обвинил Панина в угрозах, шантаже и фальсификации.