Клуб из Нур-Султана в этом сезоне уже пережил два карантинных периода, из-за которых пострадал тренировочный процесс, а сам клуб потерял очки. Однако в ноябре игровой кризис достиг нового предела. «Барыс» опустился на десятое место в Восточной конференции, хотя еще перед сезоном эксперты предполагали, что он будет бороться за место в топ-3. Можно заметить, что букмекерские конторы повысили коэффициент на победу казахстанской команды. К примеру, в ближайшем домашнем матче против «Спартака» БК Париматч дает коэффициент 2.33, скачать Pari match можно на официальном сайте букмекера.

Неудача в Петербурге

В последней игре команда Юрия Михайлиса встречалась с одним из претендентов на Кубок Гагарина – питерским СКА. Несмотря на две пропущенные шайбы на старте матча, «Барыс» сумел мощно ответить в концовке первого периода. Якоб Лилья и Виктор Сведберг отметились по шайбе и сравняли счет.

Во втором периоде СКА вновь вышел вперед, а «Барыс» отыгрался лишь на старте третьего игрового отрезка. Линус Виделль забросил очередную шайбу. Впрочем, питерцам удалось победить, потому что в ворота Йони Ортио залетела еще одна шайба, которая и решила судьбу матча. Таким образом, казахстанская команда продлила серию из поражений до пяти матчей. К тому же за семь последних встреч команда Юрия Михайлиса одержала всего одну победу.

После матча Виделль в разговоре с журналистами заявил, что не знает причины поражения в игре против СКА. Он отметил, что хорошее настроение ощущалось уже на тренировке за день до игры – изменилась ментальность и подход. Виделль заявил, что совсем недавно в команде не хватало хорошей энергетики на льду и в раздевалке, но теперь все изменилось, и это почти помогло «Барысу» обыграть СКА.

Что за драка?

Бомбардир «Барыса» явно говорил про сложную атмосферу в команде, намекая на потасовку защитников «Барыса» Никиты Клещенко и Джесси Блэкера. Во время тренировки перед выездом в Уфу эти игроки устроили драку, сообщили в телеграм-канале «Арена Бреда». Ее причина неизвестна, однако у канадского защитника в результате драки была сломана челюсть. Оба игрока не поехали на игру с «Салаватом».

После поражения в Уфе Михайлис рассказал СМИ, что это рабочая обстановка и что без таких моментов не бывает в хоккее. Тренер подчеркнул, что Джесси Блэкер получил травму и остался дома, а Никита Клещенко затемпературил.

Также в последнее время в СМИ все чаще стали обсуждать возможную отставку самого Михайлиса. По данным «Хоккея без зрителей», руководство клуба из Нур-Султана недовольно результатами команды, а сам Михайлис не контролирует ситуацию в коллективе. Также, по сообщениям источника, руководство «Барыса» будет выбирать тренера среди таких специалистов, как Андрей Назаров, Сергей Зубов и Андрей Мартемьянов. В «Барыс» хотели позвать и Алексея Кудашова, но он отказал казахстанскому клубу.

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